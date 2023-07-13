В Сенегале возрождается плёночная фотосъёмка

[Эми Саар, фотограф]:

«Я считаю, что Дакар великолепно смотрится, когда снимаешь на цветную плёнку. Она прекрасно передаёт тёплые и яркие оттенки».

Для сенегальского фотографа Эми Саар плёночная фотосъёмка – лучший способ запечатлеть красоты Дакара.

Эми – в числе тех, кто возрождает плёночную фотографию в Сенегале.

[Эми Саар, фотограф]:

«Думаю, фотосъёмка в Африке может быть замечательной, поскольку здесь в основном солнечно и повсюду много красок. Города на морском побережье с их отражениями и огнями выглядят очень красиво».

Проявить плёнку с фотоаппарата или камеры, а также напечатать фотографии можно в студии Le Sel. Она единственная в своём роде в стране. Здесь проходят мастер-классы, создаются фильмы и фотографии. Её два года назад основал фотограф Кевин Обер.

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[Кевин Обер, владелец студии Le Sel]:

«В этой аналоговой лаборатории есть своя характерная особенность – это возможность находиться при красном освещении и наблюдать, как сделанное тобой изображение проявляется. Смотреть на лица людей, когда они видят всё это, всегда приятно».

Последние десятилетия интерес к плёночным камерам угасал, но сейчас постепенно возвращается. Выставки самых престижных сенегальских фотографов проходят в лучших галереях Дакара.

Эту экспозицию подготовила фотограф Ева Диалло. Она говорит, что плёночная фотосъёмка – более осознанный процесс, чем съёмка цифровой камерой. Однако такое увлечение требует больше времени.

Между тем владелец Le Sel планирует открыть новые студии и собственную галерею для фотовыставок.

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