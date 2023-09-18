Компания ИКЕА решила сделать подарок королю к 50-летию его правления

Шведский король Карл XVI Густав отпраздновал 50-летие своего правления. К юбилею компания ИКEA приготовила подарок – классическое кресло в стиле той эпохи, когда монарха короновали. Его выставили в парке в центре Стокгольма.

[Йохан Эйдемо, менеджер по дизайну компании ИКEA]:

«Мы любим праздники, и у нас было время, поэтому мы решили взяться за дело. В результате появилось это кресло. Мы подумали: он взошёл на трон в 70-е годы, так почему бы не сделать продукт в стиле 70-х. И почему кресло не может олицетворять трон».

Кресло под названием «Мила» появилось в магазинах в 70-е годы прошлого века. Его разработал дизайнер Гиллис Лундгрен.

[Йохан Эйдемо, менеджер по дизайну компании ИКEA]:

«Дизайнер для своих моделей черпал вдохновение в сиденьях старинных автомобилей. Вы можете это заметить. Мы подумали, что это хорошая идея, учитывая, что король интересуется автомобилями».

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Новую вариацию кресла назвали «Дивлинг». Ткань для обивки создали специально для этой модели. Вдохновением для дизайна стала олимпийская шведская форма в 1972 году.

[Йохан Эйдемо, менеджер по дизайну компании ИКEA]:

«Там были короны. Теперь они превратились в сердца, которые ещё больше выражают любовь».

Только на одном из кресел королевский знак. Эту модель передадут королю. Кресла «Дивлинг» появятся в продаже в 2024 году.

В честь празднования 50-летнего правления шведского короля Карла XVI Густава в столице прошли торжественные церемонии, включая салют и ужин с участием глав других государств.

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