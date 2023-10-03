Как 92-летняя бабушка вдохновляет семилетних одноклассников

Между этими одноклассникам разница в возрасте – 85 лет. Но школьницу Салиман это нисколько не смущает...

Между этими одноклассникам разница в возрасте – 85 лет. Но школьницу Салиман это нисколько не смущает. 92-летняя бабушка учится в начальной школы на севере Индии, в штате Уттар-Прадеш.

[Салиман, школьница]:

«Мне нравится читать вместе с учительницей. Я хожу в школу и теперь могу считать денежные купюры. Могу всё посчитать. Учительница много рассказывает… Мне очень нравится с ней разговаривать».

Бабушка Салиман живёт в городе Буландшахар. В школе её называют «Кхан Чачи», что в переводе означает «тётушка Кхан».

Всю свою жизнь она не умела ни читать, ни писать. И вот решила это исправить. Своим рвением к знаниям вдохновляет даже семилетних одноклассников.

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[Пратибха Шарма, учительница]:

«Бабушка Салиман в 92-летнем в возрасте с большим рвением относится к учёбе. Она приходит сама и просит её учить. Она сидит вместе учениками, запоминает считалки. Знает алфавит и старательно его повторяет. У детей появился стимул учиться. Бабушка ходит в школу каждый день. Я ставлю её в пример тем ученикам, которые пропускают занятия».

Бабушка Салиман – очередной живой пример того, что возраст – просто цифра.

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