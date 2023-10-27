Знаменитой оперной певице Марии Каллас посвятили выставку в Афинах

Марию Каллас называют одной из величайших оперных певиц XX века. И ей посвятили новую выставку в..

Марию Каллас называют одной из величайших оперных певиц XX века. И ей посвятили новую выставку в Афинах. Готовили её 24 года. Покупали памятные вещи на аукционах, договаривались с частными коллекционерами и вели переговоры о правах на показ со звукозаписывающими компаниями.

На верхних этажах музея воссоздали комнату парижской квартиры Каллас. Там прошли последние годы её жизни. В других выставочных залах представлены костюмы, письма, драгоценности и награды певицы.

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[Эрато Куцудаки, куратор музея]:«Посетители вместе с нами проследят нить её жизни, узнав о важных событиях и встречах с людьми, повлиявших на неё. Также гости увидят важные аудиовизуальные записи высказываний о певице, интервью, множество фотографий и предметов, связанных с ней, её личные вещи, письма и книги, по которым она училась».

Мария Каллас родилась в 1923 году в Нью-Йорке в семье греческих иммигрантов. Слушала классическую музыку с трёх лет. В пять начала брать уроки фортепиано, а в восемь – вокала. В 14 поступила в Афинскую консерваторию.

Сценический успех пришёл в конце 40-х. Каллас пела лирические, драматические и колоратурные партии. Это называют певческим чудом.

[Константинос Битцанис, директор музея «Технополис»]:«Гости пройдут через четыре зала, представленные в виде театральных подмостков, и увидят сцены из опер «Норма», «Тоска» и «Травиата»».

Каллас покорила публику Европы и Америки, превращая каждую оперу в настоящий драматический спектакль. Её успеху сопутствовало появление долгоиграющей пластинки.

Уже в 59-м карьера певицы пошла на спад. Одной из причин стала потеря голоса. С осени 71-го по весну 72-го Каллас проводила мастер-классы в Джульярдской школе в Нью-Йорке.

Скончалась певица в сентябре 77-го года в Париже. Итальянские врачи-специалисты по заболеваниям голосовых связок назвали вероятную причину смерти. Согласно их исследованиям, Калласа умерла от дерматомиозита – редкого заболевания

соединительной ткани и гладкой мускулатуры.

2 декабря этого года исполнится 100 лет со дня рождения знаменитой певицы.

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