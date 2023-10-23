Как туризм спасёт самые высокие деревья Австралии

Эти деревья словно сошли с картинки из книги «Властелин колец», но всё же существуют в реальности...

Эти деревья словно сошли с картинки из книги «Властелин колец», но всё же существуют в реальности. Так выглядят леса эвкалипта царственного на острове Тасмания. Эти деревья – самые высокие цветковые растения на планете. Вырастают до ста и более метров.

Рекордсменом несколько лет назад стал 100-метровый эвкалипт, который получил имя Центурион. Это сотое зарегистрированное высочайшее дерево.

А это эвкалипт со сказочным названием «Посох Гендальфа». Так зовут одного из главных персонажей «Властелина колец».

[Стив Пирс, сотрудник организации The Tree Projects]:

«Я смотрел на это дерево, а макушка просто исчезала в тумане. Трудно поверить, что дерево может быть таким высоким и таким огромным».

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Раньше самым высоким в мире цветковым растением считался 80-метровый эвкалипт Эль-Гранде. Но 20 лет назад дерево пострадало от пожара и позже погибло. Оно успело прожить 350 лет.

Подобная участь настигла и многие другие эвкалипты. В 2019 году лесные пожары уничтожили 16 из 25 самых высоких деревьев Тасмании. Защитники природы призывают власти больше делать для сохранения лесов. Местное правительство обещает пойти навстречу, если одновременно будет развиваться туризм.

Гид Йоав Бар-Несс много лет проводит экскурсии в тасманийском лесу. Привлечь больше туристов считает хорошей идеей.

[Йоав Бар-Несс, экскурсовод]:

«У Тасмании есть потенциал для того, чтобы дать возможность всему миру познакомиться с этими лесами. У нас есть смотровые площадки и навигационные таблички, и это важно».

Защитники природы, в свою очередь, говорят, что тропинки, ведущие к гигантским деревьям, довольно запущены. По их мнению, это надо исправить. Тогда туристам станет удобнее ходить, и их поток увеличится.

Эвкалипты царственные также есть на юго-востоке Австралии. Цветут в январе. В хорошей почве растут быстро. Эти деревья плохо переносят пожары, но выдерживают морозы до минус десяти градусов. Правда, тогда, когда вырастут достаточно большими.

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