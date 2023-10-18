Сиднейскому оперному театру исполняется 50 лет

Австралийский экскурсовод и бывший архитектор Питер Секулес с улыбкой поднимается по ступенькам к Сиднейскому оперному театру...

Австралийский экскурсовод и бывший архитектор Питер Секулес с улыбкой поднимается по ступенькам к Сиднейскому оперному театру. Каждый день, проведённый здесь, для него – праздник. А 20 октября – особенная дата. Одно из самых узнаваемых зданий в мире отмечает 50-летний юбилей.

Когда Питеру было пять лет, оперный театр ещё строили. Тогда-то он и увидел его впервые.

[Питер Секулес, экскурсовод]:

«Я жил в квадратных или прямоугольных домах. И вдруг рядом с ними появляется здание очень забавной формы, выступающее из гавани. Наверное, это было моё первое знакомство – давайте посмотрим правде в глаза – с одним из величайших мест в мире».

Строительство началось в 1959 году. Из 220 проектов выбрали работу датского архитектора Йёрна Утсона. Причудливый дизайн впечатлил комиссию. Автора пригласили в Австралию.

[Питер Секулес, экскурсовод]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Ему понравилось вписывать здание в ландшафт этого места. Оно должно было гармонично вписаться в пространство. И я прочитал слова архитектора о том, что он хотел построить здание, контрастирующее с привычными всем квадратами и прямоугольниками, чтобы, увидев его, человек сразу понял – это Оперный театр».

Театр планировали построить за три года, потратив семь миллионов австралийских долларов. Но строительство затянулось. Причём в итоге оно обошлось в 100 миллионов. По нынешним меркам – это уже два миллиарда австралийских долларов.

Датский архитектор ушёл из проекта в 66-м году. Причиной стали разногласия с новым главой штата Новый Южный Уэльс. Строительство продолжил австралиец Питер Холл. А 20 октября 1973 года королева Елизавета II официально открыла оперный театр.

[Питер Секулес, экскурсовод]:

«Я всегда пою здесь Happy Birthday вместе с туристами – просто, чтобы проверить акустику и немного повеселиться».

В Сиднейском оперном театре находятся два концертных зала, три театра и студия. Общая вместимость – 5700 мест. Ежегодно на представления приходят два миллиона зрителей, а само здание посещают от восьми до одиннадцати миллионов туристов.

Сиднейский оперный театр включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это единственное здание, построенное в 70-х годах, с таким статусом.

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