Сиднейскому оперному театру исполняется 50 лет

Австралийский экскурсовод и бывший архитектор Питер Секулес с улыбкой поднимается по ступенькам к Сиднейскому оперному театру...
Дата загрузки: 2023-10-18
Когда Питеру было пять лет, оперный театр ещё строили. Тогда-то он и увидел его впервые.
[Питер Секулес, экскурсовод]:
«Я жил в квадратных или прямоугольных домах. И вдруг рядом с ними появляется здание очень забавной формы, выступающее из гавани. Наверное, это было моё первое знакомство – давайте посмотрим правде в глаза – с одним из величайших мест в мире».
Строительство началось в 1959 году. Из 220 проектов выбрали работу датского архитектора Йёрна Утсона. Причудливый дизайн впечатлил комиссию. Автора пригласили в Австралию.
[Питер Секулес, экскурсовод]:
«Ему понравилось вписывать здание в ландшафт этого места. Оно должно было гармонично вписаться в пространство. И я прочитал слова архитектора о том, что он хотел построить здание, контрастирующее с привычными всем квадратами и прямоугольниками, чтобы, увидев его, человек сразу понял – это Оперный театр».
Театр планировали построить за три года, потратив семь миллионов австралийских долларов. Но строительство затянулось. Причём в итоге оно обошлось в 100 миллионов. По нынешним меркам – это уже два миллиарда австралийских долларов.
Датский архитектор ушёл из проекта в 66-м году. Причиной стали разногласия с новым главой штата Новый Южный Уэльс. Строительство продолжил австралиец Питер Холл. А 20 октября 1973 года королева Елизавета II официально открыла оперный театр.
[Питер Секулес, экскурсовод]:
«Я всегда пою здесь Happy Birthday вместе с туристами – просто, чтобы проверить акустику и немного повеселиться».
В Сиднейском оперном театре находятся два концертных зала, три театра и студия. Общая вместимость – 5700 мест. Ежегодно на представления приходят два миллиона зрителей, а само здание посещают от восьми до одиннадцати миллионов туристов.
Сиднейский оперный театр включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это единственное здание, построенное в 70-х годах, с таким статусом.
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