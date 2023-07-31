Бразильские волонтёры помогают учёным наблюдать за горбатыми китами

Когда бразильский исследователь Жулиу Кардозу впервые увидел горбатых китов в Атлантическом океане, сразу понял – это..
Дата загрузки: 2023-07-31
Так родился проект «Кит в поле зрения». В нём участвуют профессиональные биологи, а также добровольцы. Они наблюдают за горбатыми китами у побережья Ильябелы в штате Сан-Паулу.
[Жулиу Кардозу, основатель проекта «Кит в поле зрения»]:
«У нас есть группа волонтёров. Мы выходим (в океан) на нескольких лодках. На суше также есть наблюдатели. Так что мы получаем много информации о горбатых китах».
Участники проекта общаются по мобильной или радиосвязи.
[волонтёр]:
«Я наблюдаю здесь, и, увидев кита, сообщаю исследователям. Пишу им в мессенджер. А когда лодка приближается к зоне наблюдения, я направляю её к китам».
Участники проекта фиксируют местоположение китов и отслеживают их маршруты. Они также фотографируют морских животных. Главное – запечатлеть хвост. Это как идентификатор личности кита. Все сведения загружают в специальную базу данных.
[Арлайне Франсиску, биолог]:
«Жулиу постоянно в море, поэтому может систематизировать полученные сведения. Этого не делал ни один учёный. Так появилась база данных, у которой нет аналогов в Бразилии».
Наблюдения помогают учёным понять закономерности перемещения китов, а также отследить изменения их численности.
К побережью Ильябелы приплывали киты, которых раньше видели рядом с Антарктидой, Патагонией и архипелагом Аброльос, расположенным в Индийском океане у западных берегов Австралии.
Проект «Кит в поле зрения» действует с 2015 года.
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