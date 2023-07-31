Бразильские волонтёры помогают учёным наблюдать за горбатыми китами

Когда бразильский исследователь Жулиу Кардозу впервые увидел горбатых китов в Атлантическом океане, сразу понял – это..

Когда бразильский исследователь Жулиу Кардозу впервые увидел горбатых китов в Атлантическом океане, сразу понял – это его страсть. Он хотел встречать их день за днём и наблюдать за их жизнью.

Так родился проект «Кит в поле зрения». В нём участвуют профессиональные биологи, а также добровольцы. Они наблюдают за горбатыми китами у побережья Ильябелы в штате Сан-Паулу.

[Жулиу Кардозу, основатель проекта «Кит в поле зрения»]:

«У нас есть группа волонтёров. Мы выходим (в океан) на нескольких лодках. На суше также есть наблюдатели. Так что мы получаем много информации о горбатых китах».

Участники проекта общаются по мобильной или радиосвязи.

[волонтёр]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Участники проекта фиксируют местоположение китов и отслеживают их маршруты. Они также фотографируют морских животных. Главное – запечатлеть хвост. Это как идентификатор личности кита. Все сведения загружают в специальную базу данных.

[Арлайне Франсиску, биолог]:

«Жулиу постоянно в море, поэтому может систематизировать полученные сведения. Этого не делал ни один учёный. Так появилась база данных, у которой нет аналогов в Бразилии».

Наблюдения помогают учёным понять закономерности перемещения китов, а также отследить изменения их численности.

К побережью Ильябелы приплывали киты, которых раньше видели рядом с Антарктидой, Патагонией и архипелагом Аброльос, расположенным в Индийском океане у западных берегов Австралии.

Проект «Кит в поле зрения» действует с 2015 года.

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