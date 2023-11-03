Бразильские Санты получили дипломы профессиональных рождественских дедушек

50 Санта-Клаусов вышли прокатиться на трамвае по Рио-де-Жанейро. У них сегодня выпускной. Они только что окончили..

50 Санта-Клаусов вышли прокатиться на трамвае по Рио-де-Жанейро. У них сегодня выпускной. Они только что окончили школу профессиональных Сант.

Всем выпускникам вручили дипломы. Теперь Санты начнут готовиться к Рождеству. Праздничный сезон уже не за горами, и Санта-Клаусы желают всем благополучия.

[Санта-Клаус]:

«Я обращаюсь ко всем в Израиле и секторе Газа: Санта-Клаус очень тревожится за вас. Мы здесь молимся и просим Бога остановить эту войну и принести мир».

Выпускникам школы Сант также вручили золотой ключик. Он символизирует начало рождественского сезона. В католических странах Рождество отпразднуют с 24 на 25 декабря, а в православных – с 6 на 7 января.

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