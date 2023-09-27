Британские учёные выяснят, как на эмоции сурикатов влияют люди

Эти маленькие существа даже не догадываются, что стали участниками научного исследования. Его проводит группа учёных из..
Дата загрузки: 2023-09-28
Эти сурикаты живут на ферме в центре Англии. Они давно привыкли к тому, что люди приходят посмотреть на их развлечения и игры.
Исследователи хотят понять, как сказывается посещение людей на эмоциях и душевном состоянии этих любопытных маленьких существ.
Главное, что хотят выяснить зоологи – способны ли сурикаты с сопереживанию.
Эти животные очень чувствительны к своему окружению, поэтому стали идеальным объектом для исследования.
Возглавила группу доктор Саманта Уорд – доцент кафедры защиты животных Университета Ноттингем Трент.
[Саманта Уорд, исследовательница]:
«Возможно, такая информация поможет нам понять, что нужно животному в вольере. Сурикаты рады людям, и это чудесно. Но если мы нервничаем, тогда, возможно, нужно подумать о том, как обеспечить условия, чтобы это их не затрагивало».
Как ожидается, исследование поможет выработать правила содержания животных в зоопарках. И не только сурикатов, но и остальных.
Сурикаты распространены в Южной Африке, в основном в пустыне Калахари. Они относятся к мелким мангустовым. Это высокоорганизованные животные, которые объединяются в колонии. Одна семейная группа в среднем контролирует территорию площадью около 500 гектаров. Семейные группы враждуют между собой за территории, причём на их границах нередко возникают сражения.
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