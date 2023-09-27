Эти маленькие существа даже не догадываются, что стали участниками научного исследования. Его проводит группа учёных из..

Британские учёные выяснят, как на эмоции сурикатов влияют люди

Эти маленькие существа даже не догадываются, что стали участниками научного исследования. Его проводит группа учёных из британского Университета Ноттингем Трент.

Эти сурикаты живут на ферме в центре Англии. Они давно привыкли к тому, что люди приходят посмотреть на их развлечения и игры.

Исследователи хотят понять, как сказывается посещение людей на эмоциях и душевном состоянии этих любопытных маленьких существ.

Главное, что хотят выяснить зоологи – способны ли сурикаты с сопереживанию.

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Эти животные очень чувствительны к своему окружению, поэтому стали идеальным объектом для исследования.

Возглавила группу доктор Саманта Уорд – доцент кафедры защиты животных Университета Ноттингем Трент.

[Саманта Уорд, исследовательница]:

«Возможно, такая информация поможет нам понять, что нужно животному в вольере. Сурикаты рады людям, и это чудесно. Но если мы нервничаем, тогда, возможно, нужно подумать о том, как обеспечить условия, чтобы это их не затрагивало».

Как ожидается, исследование поможет выработать правила содержания животных в зоопарках. И не только сурикатов, но и остальных.

Сурикаты распространены в Южной Африке, в основном в пустыне Калахари. Они относятся к мелким мангустовым. Это высокоорганизованные животные, которые объединяются в колонии. Одна семейная группа в среднем контролирует территорию площадью около 500 гектаров. Семейные группы враждуют между собой за территории, причём на их границах нередко возникают сражения.

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