Для этого ягуара сейчас самое время охладиться. Хищная кошка живёт в зоопарке в Хьюстоне на юге..

«Мясное мороженое» готовят в жару для хищников в зоопарке в Хьюстоне

[Пол Рид, смотритель зоопарка]:

«Ягуары родом из Южной Америки, поэтому привыкли к жаркой и влажной погоде. Но они любят тень, потому что так сохраняют больше энергии. В такую жару, как сейчас, мы используем разные способы, чтобы помочь им охладиться».

Для этого ягуара сейчас самое время охладиться. Хищная кошка живёт в зоопарке в Хьюстоне на юге США. В последние дни температура здесь 38 градусов, а временами и выше. Поэтому для плотоядных питомцев зоопарка готовят «мясное мороженое».

В Техасе жарко большую часть года, поэтому для хищников в зоопарке регулярно готовят замороженные десерты. Однако летом их делают чаще.

[Пол Рид, смотритель зоопарка]:

«Можно сказать, что жара сейчас рекордная. К этому нужно немного привыкнуть. И, несмотря ни на что, мы акклиматизируемся. Так же и наши животные. Но мы чаще их проверяем и следим за тем, чтобы было достаточно ледяного десерта».

«Мясное мороженое» готовят из фарша и крови. В нём почти нет питательной ценности. Оно нужно только для того, чтобы хищники легче переживали жару.

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