Скульптуры из консервов помогут накормить голодающих в Нью-Йорке

Эта скульптура накормит голодных. В Нью-Йорке проходит выставка Canstruction. Здесь дизайнеры представили необычные творения. Все созданы..

Эта скульптура накормит голодных. В Нью-Йорке проходит выставка Canstruction. Здесь дизайнеры представили необычные творения. Все созданы из консервных банок, причём полных.

В этом году в конкурсе участвуют 28 команд. Они превратили 45 тысяч банок тунца, лосося и других продуктов в скульптуры, бросающие вызов гравитации.

С лёгкой руки дизайнеров появились фигуры жирафов, черепашки-ниндзя, Винни-Пуха и гигантского голубя.

[Дженнифер Грин, сотрудница организации Canstruction]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В конкурсе Canstruction участвуют архитекторы, инженеры и студенты. Они проектируют и строят эти гигантские сооружения из банок с едой. За моей спиной вы видите победителя номинации «Лучший оригинальный дизайн»».

Жюри выбрало ещё пять победителей в различных номинациях. После выставки все консервы передадут благотворительной организации City Harvest. Она помогает накормить голодающих в Нью-Йорке.

[Дженнифер Грин, сотрудница организации Canstruction]:

«Эта организация забирает еду из ресторанов в конце дня. Но перед Днём благодарения она сможет пожертвовать нуждающимся консервы».

Конкурс Canstruction проходит в 31-й раз. С 93-го года организация передала благотворительным фондам почти полторы тонны еды.

[Дженнифер Грин, сотрудница организации Canstruction]:

«Всё началось с восьми маленьких скульптур, а потом разрослось. Первый раз всё провели в нью-йоркском отделении, которое основало Общество управления дизайном. Теперь проходит более 175 выставок Canstructions по всему миру».

Скульптуры будут выставлены до 13 ноября. Потом их раздадут нуждающимся.

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