fb pixel
Телеканал NTD

В Перу нашли 1000-летнюю мумию

В Перу нашли 1000-летнюю мумию

Прямо в сердце оживлённой перуанской столицы нашли важную древность. Это мумия доинкской эпохи. Ей около 1000..

Дата загрузки: 2023-09-08

В Перу нашли 1000-летнюю мумию

Прямо в сердце оживлённой перуанской столицы нашли важную древность. Это мумия доинкской эпохи. Ей около 1000 лет. Археологи обнаружили её на территории церемониального комплекса Уака Пуклана в Лиме.

[Мирелла Ганоза, археолог]:

«Это взрослый человек в сидячем положении с согнутыми ногами. Его нашли с погребальными принадлежностями: двумя керамическими сосудами и тканью, обернутой вокруг нескольких металлических предметов около левой руки».

Раскопки в Уака Пуклане ведутся с 2015 года. И за это время керамических изделий рядом с останками на верхнем склоне комплекса не находили. Такое случилось впервые.

Мумия принадлежит культуре Ичма.

[Мирелла Ганоза, археолог]:
«Эта находка помогает дополнить информацию о культуре Ичма. Она существовала примерно в тысячном году нашей эры. Интересно, что мы находим такие вещи в центре города, и внутри церемониального центра, игравшего важную роль в то время».

После распада империи Уари, правившей на территории современного Перу в период с 600 по 1100 год нашей эры, возникли более мелкие царства, в том числе культура Ичма. Она доминировала на юге Перу. Государство Ичмай сформировалось около 1100 года. В XV веке его поглотила империя инков.

Ответить

Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...