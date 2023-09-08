В Перу нашли 1000-летнюю мумию
Прямо в сердце оживлённой перуанской столицы нашли важную древность. Это мумия доинкской эпохи. Ей около 1000..
Дата загрузки: 2023-09-08
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Прямо в сердце оживлённой перуанской столицы нашли важную древность. Это мумия доинкской эпохи. Ей около 1000..
Дата загрузки: 2023-09-08
Короткая ссылка на эту страницу:
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Прямо в сердце оживлённой перуанской столицы нашли важную древность. Это мумия доинкской эпохи. Ей около 1000 лет. Археологи обнаружили её на территории церемониального комплекса Уака Пуклана в Лиме.
Раскопки в Уака Пуклане ведутся с 2015 года. И за это время керамических изделий рядом с останками на верхнем склоне комплекса не находили. Такое случилось впервые.
Мумия принадлежит культуре Ичма.
После распада империи Уари, правившей на территории современного Перу в период с 600 по 1100 год нашей эры, возникли более мелкие царства, в том числе культура Ичма. Она доминировала на юге Перу. Государство Ичмай сформировалось около 1100 года. В XV веке его поглотила империя инков.