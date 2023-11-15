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В Перу спасли младенца, у которого в горле застрял крест

В Перу спасли младенца, у которого в горле застрял крест

Шокирующий снимок получили перуанские врачи, когда сделали рентген младенцу. У него в горле застряло распятие. 10-месячную..

Дата загрузки: 2023-11-16

В Перу спасли младенца, у которого в горле застрял крест
Шокирующий снимок получили перуанские врачи, когда сделали рентген младенцу. У него в горле застряло распятие. 10-месячную девочку привезла в больницу в Трухильо напуганная мать. Перед этим она заметила, что дочке стало плохо.

Врачи извлекли инородной предмет из пищевода. Операция длилась долго.

[Луис Эстевес Кабанильяс, хирург]:
«Процедура была очень сложной, поскольку инородный предмет был распятием. Оно находилось в верхней трети пищевода. Сначала у нас не получалось его извлечь, потому что оно застряло. Пришлось сделать несколько попыток, и только потом мы удалили инородное тело».

Мать ребёнка говорит, что испугалась до смерти.

[Марикармен Сахами Росас, мама девочки]:

«Я благодарю врачей, которые сотворили чудо. Для меня словно всё началось заново. Это подарок, благословение, просто чудо, что мою дочь спасли».

Сейчас ребёнок полностью здоров.
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