В Перу спасли младенца, у которого в горле застрял крест

Шокирующий снимок получили перуанские врачи, когда сделали рентген младенцу. У него в горле застряло распятие. 10-месячную..
Дата загрузки: 2023-11-16
Врачи извлекли инородной предмет из пищевода. Операция длилась долго.
[Луис Эстевес Кабанильяс, хирург]:
«Процедура была очень сложной, поскольку инородный предмет был распятием. Оно находилось в верхней трети пищевода. Сначала у нас не получалось его извлечь, потому что оно застряло. Пришлось сделать несколько попыток, и только потом мы удалили инородное тело».
Мать ребёнка говорит, что испугалась до смерти.
[Марикармен Сахами Росас, мама девочки]:
«Я благодарю врачей, которые сотворили чудо. Для меня словно всё началось заново. Это подарок, благословение, просто чудо, что мою дочь спасли».
Сейчас ребёнок полностью здоров.
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