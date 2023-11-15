Шокирующий снимок получили перуанские врачи, когда сделали рентген младенцу. У него в горле застряло распятие. 10-месячную..

В Перу спасли младенца, у которого в горле застрял крест

Шокирующий снимок получили перуанские врачи, когда сделали рентген младенцу. У него в горле застряло распятие. 10-месячную девочку привезла в больницу в Трухильо напуганная мать. Перед этим она заметила, что дочке стало плохо.

Врачи извлекли инородной предмет из пищевода. Операция длилась долго.

[Луис Эстевес Кабанильяс, хирург]:

«Процедура была очень сложной, поскольку инородный предмет был распятием. Оно находилось в верхней трети пищевода. Сначала у нас не получалось его извлечь, потому что оно застряло. Пришлось сделать несколько попыток, и только потом мы удалили инородное тело».

Мать ребёнка говорит, что испугалась до смерти.

[Марикармен Сахами Росас, мама девочки]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Сейчас ребёнок полностью здоров.

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