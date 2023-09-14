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Останки существ, похожих на инопланетян, показали в Мексике

Останки существ, похожих на инопланетян, показали в Мексике

Журналист и уфолог Хайме Моссан представил окаменелые останки двух необычных существ парламенту Мексики. Депутаты провели заседание,..

Дата загрузки: 2023-09-14

Останки существ, похожих на инопланетян, показали в Мексике

Журналист и уфолог Хайме Моссан представил окаменелые останки двух необычных существ парламенту Мексики. Депутаты провели заседание, посвящённое неопознанным летающим объектам. Моссан под присягой заявил, что скелеты принадлежат инопланетянам.

Мумии были найдены в 2017 году в Перу. У них удлинённые головы и по три пальца на руках. Возраст одной мумии – 700 лет, второй – 1800. По словам уфолога, исследователи из Автономного национального университета Мексики изучили их ДНК. Оказалось, что она не совпадает с ДНК человеческих существ.

[Хайме Моссан, журналист и уфолог]:
«Мы впервые представляем внеземную жизнь в такой форме. Это наглядная демонстрация того, что мы имеем дело с нечеловеческими существами. Они не связаны ни с каким другим видом в нашем мире».

На Конгрессе обсудили вопрос о признании правительством Мексики присутствия НЛО в воздушном пространстве. Уфологи считают, что это необходимо для национальной безопасности.
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