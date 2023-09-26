Рабочие в Перу нашли древнее детское кладбище

Древнее детское кладбище нашли во время прокладки газопровода в столице Перу. Рабочие вызвали археологов. Те откопали..

Древнее детское кладбище нашли во время прокладки газопровода в столице Перу. Рабочие вызвали археологов. Те откопали восемь погребальных свёртков.

Шесть останков принадлежат детям, два – взрослым. Их возраст – от 800 до 1000 лет. Эти люди жили в эпоху цивилизаций Ичма и Чанкай. По мнению археологов, дети умерли от малокровия.

[Хесус Багамонде Шрайбер, археолог]:

«В то время, когда они умерли, общество, вероятно, столкнулось с какой-то проблемой. Возможно, не хватало еды, что привело к росту детской смертности. Поэтому мы и находим много детских захоронений на этих кладбищах».

Учёные считают, что в то время могла быть неблагоприятная погода, из-за чего пострадал урожай.

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Культуры Ичма и Чанкай процветали на центральном побережье современного Перу недалеко от Лимы. На смену обеим цивилизациям пришла культура инков.

Перу было родиной многих доиспанских культур. Наибольшую известность стране принёс древний город Мачу-Пикчу, построенный инками. Он стоит на вершине горного хребта на высоте 2400 метров.

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