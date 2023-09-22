Щенки лабрадора участвуют в военном параде в Чили

Пушистые новобранцы в жёлтых переносках впервые участвуют в военном параде в Чили, посвящённом Дню независимости страны...
Дата загрузки: 2023-09-22
Пушистые новобранцы в жёлтых переносках впервые участвуют в военном параде в Чили, посвящённом Дню независимости страны. Впереди идут их старшие сослуживцы – ретриверы, а также полицейские кинологической службы.
[Габриела Берриос Бруна, капитан полиции]:
«Поскольку щенки ещё совсем маленькие, мы приучаем их к шуму, к различным ситуациям, к тому, чтобы они были рядом с людьми и, как и мы, получали удовольствие от военного парада».
Кинологи говорят, что участие в таких мероприятиях для щенков – часть их дрессировки. В будущем они будут работать в шумной среде среди людей, поэтому всегда должны сохранять спокойствие и уравновешенность.
[Фердинанда Рубилар Пальма, лейтенант полиции]:
«У нас 63 человека и 73 собаки. Животные пройдут парадом вместе с нами. Что может быть лучше, чем участие полицейских из разных районов».
Впервые полицейские щенки появились на параде 2017 году. С тех пор они стали звёздами праздника и ежегодно принимают участие в параде, покоряя сердца зрителей.
[Марта Миллер, зрительница парада]:
«Я люблю собак! Они такие милые, они делают хорошие вещи, например, спасают людей».
Пушистых новобранцев обучат находить наркотики, взрывчатые вещества и искать пропавших людей.
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