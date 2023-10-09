Более 2400 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане. Ещё более 9000 получили телесные повреждения. При..

Более 2400 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

Более 2400 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане. Ещё более 9000 получили телесные повреждения. При этом, по данным властей, жертв становится всё больше.

Стихийное бедствие произошло на западе страны. Эпицентр землетрясения находился примерно в 40 километрах от города Герат. Магнитуда составила 6,3. Затем последовали три сильных афтершока. После этого подземные толчки ослабли.

В результате землетрясения разрушены и повреждены более 1300 домов. 12 деревень почти стёрты с лица земли. Поисково-спасательные операции продолжаются. Сами жители тоже разбирают завалы. По их словам, почти в каждой семье есть погибшие или пострадавшие.

[житель Герата]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Погибло много моих родных, в том числе мой сын. Ещё один сын пострадал. Очень много людей остаются под завалами». [житель Герата]:

«Я ничего не знаю о матери, дочери и сыне. Не знаю, живы ли они». [житель провинции Герат]:

«Это землетрясение принесло нам много бед. Я потерял двоих членов семьи: сестру и сына». [житель провинции Герат]:

«Тринадцать моих родственников пострадали, и им нужна срочная помощь. Вы видите, что здесь происходит. Много жертв, а в некоторых семьях погибли все. Мы очень встревожены. Нам нужна помощь».

Ещё до стихийного бедствия в Афганистане был гуманитарный кризис. Благотворительная организация «Спасём детей» заявила, что теперь ситуация стала ещё хуже. Сотни детей и женщин остались без крова. Им нужны убежище и еда.

[Аршад Малик, сотрудник организации «Спасём детей»]:

«Мы также обеспокоены тем, будет ли в ближайшем будущем доступ к воде, продуктам питания, медицинским услугам и образованию, поскольку большая часть инфраструктуры, вероятно, разрушена».

Это землетрясение стало для Афганистана самым смертоносным за последние 25 лет.

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