Ещё два сильных землетрясения магнитудой 6,3 и 5 произошли в провинции Герат на западе Афганистана. Официальной..

Ещё два сильных землетрясения произошли в Афганистане

Ещё два сильных землетрясения магнитудой 6,3 и 5 произошли в провинции Герат на западе Афганистана. Официальной информации о жертвах и пострадавших пока нет. Представители стоящего у власти «Талибана»* – запрещённой в РФ террористической организации – сообщили только, что разрушены сотни домов.

Люди разбирают завалы и ждут помощи.

[Субхан, житель провинции Герат]:

«Наша деревня была процветающей, но это землетрясение стёрло её с лица земли. Мы потеряли всё. Во время первого землетрясения дома пострадали немного, но теперь всё в руинах».

А в этой деревне стояло 700 домов. Теперь не осталось ни одного.

[Джума Гюль, житель провинции Герат]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «У нас не осталось ни домов, ни еды. Мы боимся, что люди здесь умрут от голода и холода. Ничего не осталось. Мы одни, и у нас ничего нет».

Организация «Врачи без границ» сообщила, что в региональную больницу Герата доставили 117 пострадавших во время землетрясения. Также поступают пациенты с воспалением лёгких. Люди, оставшиеся без крова, ночуют в палатках или под открытым небом.

Предыдущее стихийное бедствие произошло в Афганистане 7 октября. Землетрясение было магнитудой 6,3. За ним последовали восемь сильных афтершоков. Около 3000 человек погибли, примерно 9000 получили травмы, тысячи людей остались без крова.

Афганцам также грозит голод. Причём ситуация была критической и до землетрясений. Так заявляет Всемирная продовольственная программа.

[Филипп Кропф, сотрудник ВПП]:

«Это катастрофа на вершине катастрофы. Сейчас 15 миллионов афганцев не знают, где взять еды завтра. А Всемирная продовольственная программа способна обеспечить продовольствием только три миллиона человек, поскольку финансирования остро не хватает».

Пока пострадавшим семьям афганцев выдали по 100 килограммов муки, бобовых и растительного масла. Возможно, в ближайшее время им также выделят деньги.

Всемирная продовольственная программа призывает международное сообщество поддержать афганский народ гуманитарной помощью. Доноры почти перестали выделять деньги Афганистану после того, как в 2021 году власть там захватили талибы. Их нелегитимное правительство не признала ни одна страна мира.

*«Талибан» – организация, которая в России признана террористической и запрещена

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