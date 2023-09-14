Десять родственников потеряла марокканка из-за землетрясения

Жители марокканских деревень, разрушенных в результате землетрясения, пытаются выжить среди руин. Многие потеряли не только имущество,..
Дата загрузки: 2023-09-14
Например, эта 19-летняя студентка Аит Саид. Когда случилось бедствие, она была в университете вдали от своей деревни. Во время землетрясения погибли десять её родственников, включая 12-летнего брата.
[Аит Саид, жительница Марокко]:
«Мой брат быть очень добрым мальчиком. Все соседи его знали и сильно плакали, когда он погиб».
Девушка говорит, что её брат хорошо учился в школе, и за два дня до землетрясения принёс домой книги для предстоящего учебного года.
А другой её родственник рассказал, как нашёл её брата после бедствия.
[Ибрагим Аит Саид, житель Марокко]:
«Я достал его отсюда. Нашёл его лежащим. Когда он спал, на него упали камни, кирпичи и деревянные бруски из соседнего обрушившегося дома. Это и стало причиной его смерти».
Землетрясение было силой 6,8 балла по шкале Рихтера. Больше всего оно затронуло отдалённые деревни в Атласских горах. В целом число погибших приближается к трём тысячам. Более 5500 человек получили ранения.
Это самое смертоносное землетрясение для Марокко с 1960 года, а также самое сильное с начала прошлого столетия.
В страну продолжают доставлять гуманитарную помощь. Также продолжаются поисково-спасательные операции. Впрочем, шансов для выживания у людей немного. Эксперты говорят, что в горных районах дома построены из глинобитного кирпича и дерева. Такие конструкции при обрушении редко оставляют карманы с воздухом, в которых можно продержаться до прибытия спасателей.
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