Десять родственников потеряла марокканка из-за землетрясения

Жители марокканских деревень, разрушенных в результате землетрясения, пытаются выжить среди руин. Многие потеряли не только имущество,..

Жители марокканских деревень, разрушенных в результате землетрясения, пытаются выжить среди руин. Многие потеряли не только имущество, но и родственников.

Например, эта 19-летняя студентка Аит Саид. Когда случилось бедствие, она была в университете вдали от своей деревни. Во время землетрясения погибли десять её родственников, включая 12-летнего брата.

[Аит Саид, жительница Марокко]:

«Мой брат быть очень добрым мальчиком. Все соседи его знали и сильно плакали, когда он погиб».

Девушка говорит, что её брат хорошо учился в школе, и за два дня до землетрясения принёс домой книги для предстоящего учебного года.

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А другой её родственник рассказал, как нашёл её брата после бедствия.

[Ибрагим Аит Саид, житель Марокко]:

«Я достал его отсюда. Нашёл его лежащим. Когда он спал, на него упали камни, кирпичи и деревянные бруски из соседнего обрушившегося дома. Это и стало причиной его смерти».

Землетрясение было силой 6,8 балла по шкале Рихтера. Больше всего оно затронуло отдалённые деревни в Атласских горах. В целом число погибших приближается к трём тысячам. Более 5500 человек получили ранения.

Это самое смертоносное землетрясение для Марокко с 1960 года, а также самое сильное с начала прошлого столетия.

В страну продолжают доставлять гуманитарную помощь. Также продолжаются поисково-спасательные операции. Впрочем, шансов для выживания у людей немного. Эксперты говорят, что в горных районах дома построены из глинобитного кирпича и дерева. Такие конструкции при обрушении редко оставляют карманы с воздухом, в которых можно продержаться до прибытия спасателей.

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