В Марокко военные круглосуточно готовят еду для выживших после землетрясения

Еду и временное убежище предоставляют марокканские военные людям, оставшимся без крова после разрушительного землетрясения. Городок Амизмиз..
Дата загрузки: 2023-09-18
В этом палаточном лагере живут более 1500 человек. Солдаты круглосуточно готовят для них еду. Первыми обслуживают женщин и детей, потом – мужчин.
[Джаммо Аджамиль, жительница Амизмиза]:
«Военные дают нам лекарства, узнают, не болен ли кто-нибудь, и лечат нас, если необходимо. Они приходят даже ночью, чтобы узнать, всё ли в порядке и не нужно ли нам чего-нибудь».
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в регионе Марракеш – Сафи 8 сентября. Эпицентр находился в Атласских горах. Больше всего пострадали небольшие города и деревни в провинции Эль-Хауз. Всего погибло почти 3000 человек, более 5500 получили травмы.
Спасатели ещё разбирают завалы и ищут выживших. Но сейчас операция переходит во вторую стадию, когда приоритет отдают поддержке пострадавших. Людей стараются обеспечить временным убежищем, едой, водой и лекарствами.
А в этом лагере в Амизмизе делают игровую площадку для детей. Её добровольно строят рабочие местной компании по добыче фосфатов.
[Фатима Захра, жительница Амизмиза]:
«Я очень рада, что они делают это для нас. Очень рада, что смогу поиграть».
Родители надеются, что игровая площадка поможет их детям забыть о том, что они пережили во время стихийного бедствия. Это землетрясение стало самым смертоносным в Марокко с 1960 года и самым мощным за последние 120 лет.
Власти страны обещают выплатить по 3000 долларов каждой пострадавшей семье. Кроме того, людей обеспечат временным жильём.
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