Величественные львы – цари зверей. Но в национальных парках Кении они вынуждены бороться за выживание. Здесь..

Всемирный день льва: какие угрозы существуют для больших кошек в Африке

Величественные львы – цари зверей. Но в национальных парках Кении они вынуждены бороться за выживание.

Здесь большим кошкам угрожают разрушение экосистем, лесные пожары и изменение климата.

Ещё одна серьёзная проблема – конфликты с человеком. В мае этого года в национальном парке «Амбосели» за одну неделю убили десять львов.

В некоторых районах Кении ареалы этих животных пересекаются с населёнными пунктами и пастбищами. Это приводит с экономическим потерям, а также ставит под угрозу жизнь людей.

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Чтобы защитить свои стада и поля от львов, фермеры часто прибегают к радикальным мерам. Они атакуют хищников копьями или используют ядовитые пестициды.

Защитники природы говорят, что будущее львов выглядит мрачным.

[Дэвид Масколл, природозащитник]:

«Если оглянуться назад на 100 лет, то можно предположить, что в Африке их было около 200 тысяч. Сегодня во всей Африке их 20 тысяч. Здесь, в Кении – 2500. Это капля в море».

По словам Дэвида Масколла, ареал львов в Африке сократился на 90%. В 26 странах континента их вообще не осталось. Они вымерли, поскольку людей там много, и им нужна земля, чтобы жить и выращивать еду.

Погода также представляет большую проблему. Так, недавняя засуха в Кении привела к гибели тысяч животных.

Бедствие назвали сильнейшим за 40 лет. Из-за него исчезли пастбища, которые привлекали парнокопытных. А они были источником пищи для львов.

Если добычи нет, большие кошки начинают нападать на домашний скот.

Также пастбища уничтожают лесные пожары.

[Дэвид Масколл, природозащитник]:«Трава создаёт для львов и других хищников укрытие. Из-за отсутствия дождей трава не выросла. Добыча осталась, но львы оказались в невыгодном положении».

Экологи говорят, что нужно найти долгосрочное решение проблемы.

По данным Всемирного фонда дикой природы, в мире осталось 23 тысячи диких львов.

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