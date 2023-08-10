Всемирный день льва: какие угрозы существуют для больших кошек в Африке

Величественные львы – цари зверей. Но в национальных парках Кении они вынуждены бороться за выживание. Здесь..
Дата загрузки: 2023-08-13
Здесь большим кошкам угрожают разрушение экосистем, лесные пожары и изменение климата.
Ещё одна серьёзная проблема – конфликты с человеком. В мае этого года в национальном парке «Амбосели» за одну неделю убили десять львов.
В некоторых районах Кении ареалы этих животных пересекаются с населёнными пунктами и пастбищами. Это приводит с экономическим потерям, а также ставит под угрозу жизнь людей.
Чтобы защитить свои стада и поля от львов, фермеры часто прибегают к радикальным мерам. Они атакуют хищников копьями или используют ядовитые пестициды.
Защитники природы говорят, что будущее львов выглядит мрачным.
[Дэвид Масколл, природозащитник]:
«Если оглянуться назад на 100 лет, то можно предположить, что в Африке их было около 200 тысяч. Сегодня во всей Африке их 20 тысяч. Здесь, в Кении – 2500. Это капля в море».
По словам Дэвида Масколла, ареал львов в Африке сократился на 90%. В 26 странах континента их вообще не осталось. Они вымерли, поскольку людей там много, и им нужна земля, чтобы жить и выращивать еду.
Погода также представляет большую проблему. Так, недавняя засуха в Кении привела к гибели тысяч животных.
Бедствие назвали сильнейшим за 40 лет. Из-за него исчезли пастбища, которые привлекали парнокопытных. А они были источником пищи для львов.
Если добычи нет, большие кошки начинают нападать на домашний скот.
Также пастбища уничтожают лесные пожары.[Дэвид Масколл, природозащитник]:
«Трава создаёт для львов и других хищников укрытие. Из-за отсутствия дождей трава не выросла. Добыча осталась, но львы оказались в невыгодном положении».
Экологи говорят, что нужно найти долгосрочное решение проблемы.
По данным Всемирного фонда дикой природы, в мире осталось 23 тысячи диких львов.
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