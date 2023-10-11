Более 75% неизвестных растений, которые ещё предстоит открыть, уже под угрозой исчезновения. К такому выводу пришли..

Более 75% неоткрытых видов растений – уже под угрозой исчезновения

Более 75% неизвестных растений, которые ещё предстоит открыть, уже под угрозой исчезновения. К такому выводу пришли учёные в ходе исследования. По их мнению, почти половина всех известных видов цветковых растений также может оказаться под угрозой.

Свои выводы британские исследователи изложили в докладе «Состояние растений и грибов в мире в 2023 году». Это ежегодный глобальный обзор, который проводят учёные Королевских ботанических садов Кью.

[Матильда Браун, исследовательница]:

«Мы знаем, что почти половина всех известных нам видов находится под угрозой исчезновения, 45%. А те, о которых мы не знаем, подвергаются ещё большему риску: мы считаем, что каждые три из четырёх неописанных видов находятся под угрозой исчезновения».

Исследователи изучили взаимосвязь между риском исчезновения и годом открытия растения. Обнаружили, что 77% видов, описанных в 2020 году, уже находились под угрозой.

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Теперь исследователи говорят, что все неописанные виды по умолчанию нужно причислить к категории исчезающих, если не доказано обратное.

[Матильда Браун, исследовательница]:

«Представьте, что в будущем мы лишимся половины существующих лекарств, поскольку исчезли растения, из которых их производят».

Первый доклад о состоянии растений выпустили в 2016 году. В нём предупреждали, что каждый пятый вид растений в мире находится под угрозой исчезновения. Среди угроз называли сельское хозяйство и лесозаготовку.

При этом каждый год в мире обнаруживают около 2000 новых видов растений.

Учёные считают, что сохранение растений в их естественной среде произрастания должно быть глобальным приоритетом.

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