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Кадры с Гавайев: Лахайна до и после разрушительного пожара

Кадры с Гавайев: Лахайна до и после разрушительного пожара

На этих кадрах – то, как выглядел гавайский город Лахайна ещё недавно. Зелёный райский уголок, популярный..

Дата загрузки: 2023-08-15

Кадры с Гавайев: Лахайна до и после разрушительного пожара

На этих кадрах – то, как выглядел гавайский город Лахайна ещё недавно. Зелёный райский уголок, популярный у туристов и любителей сёрфинга. А это он теперь, после разрушительных пожаров.

Огненная стихия буквально испепелила северо-западное побережье острова Мауи, где находится Лахайна. Число погибших возросло до 93. И жертв, скорее всего, станет ещё больше.

Некоторые ещё ищут пропавших родственников. Джун ездит в эвакуационным центрам, надеясь найти девять членов своей семьи.

[Джун Лакеста, родственник пропавших без вести]:

«Я хочу найти семьи Кихана, Колома и Вильегас. Их все ищут уже три дня».

Пожарные всё ещё тушат локальные вспышки огня, а спасатели с собаками обследуют выжженные территории. Сгорели тысячи домов и более 800 гектаров земли.

Люди были застигнуты врасплох. Система оповещения не сработала, а огонь распространялся очень быстро.

Для Гавайев эти пожары стали самым смертоносным стихийным бедствием. Они превзошли даже цунами 1960-го года, обрушившееся на острова через год после того, как они стали штатом США. Эти пожары также стали самими смертоносными для США в целом более чем за сто лет.

По предварительным оценкам, на то, чтобы отстроить Лахайну, потребуется 5,5 миллиардов долларов.
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