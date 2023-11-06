Непал приходит в себя после разрушительного землетрясения. Жертвами стихии уже стало 157 человек. Землетрясение случилось в..

Непал приходит в себя после разрушительного землетрясения

Непал приходит в себя после разрушительного землетрясения. Жертвами стихии уже стало 157 человек.

Землетрясение случилось в районе Джаяркот около полуночи. По данным Национального сейсмологического центра, подземные толчки были магнитудой 6,4. Метеоагентсво США оценило их силу в 5,6 балла.

Больше всего разрушений на северо-западе Джаяркота и в соседнем районе Рукум.

[местный житель]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Землетрясение случилось неожиданно в 11:47. Дома начало трясти, и они рухнули. Много людей погибло. Я смог спасти двоих-троих человек, но шесть-восемь других спасти не смог».

Родственники погибших готовятся кремировать их тела.

[местный житель]:

«Я пришёл и увидел, что моя дочь, зять и внук погибли. Нам потребовалось два часа, чтобы извлечь их тела. В целом здесь вытащили 12 тел в разных местах. Сейчас готовимся к похоронам». [местный житель]:

«Здесь разрушены дома около 40 человек. Нет ни еды, ни убежища, где можно остаться. Некоторые ютятся под открытым небом. Нам приходится оставаться на этом холоде. Целые дома стёрты с лица земли. Местное правительство должно помочь. Мы надеемся получить какую-то помощь».

В зоне бедствия продолжаются спасательные операции.

[Джашри Рам Будха, спасатель]:

«Сейчас мы сосредоточены на спасении людей и их уцелевшего имущества».

Это землетрясение стало худшим для Непала с 2015 года, когда погибло более 8000 человек, ещё более 14 тысяч пострадали.

Индия уже направила в горную страну самолёт с гуманитарной помощью.

Короткая ссылка на эту страницу: