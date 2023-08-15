«Падающие звёзды» украсили ночное небо над Балканами

«Звёздный дождь» украсил ночное небо над хорватским островом Ластово. Здесь собрались десятки людей, надеясь насладиться захватывающим зрелищем. Это метеорный поток Персеиды. Его можно наблюдать каждый год.

Метеорный поток виден в то время, когда Земля проходит через хвост кометы Свифта – Таттла. Он состоит из мельчайших частиц льда, пыли и пород, выброшенных из ядра кометы. Попадая в атмосферу Земли, они вспыхивают, как звёзды, и сгорают.

[турист из Сплита]:

«Я наблюдаю это не первый раз, но впервые вижу так много звёзд. Видимость отличная, и буквально каждые две минуты падает звезда – большая или маленькая. Это впечатляет». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [туристка из Дубровника]:

«Каждые несколько минут видна падающая звезда. И это захватывающе. Много людей собралось здесь, чтобы посмотреть на такое явление».

Метеорный поток Персеиды виден с 17 июля по 24 августа. Пик его активности приходится на 12 августа. Считается, что Персеиды были открыты в 1834 году, но первые упоминания о них появились ещё в китайской летописи, относящейся к 36 году нашей эры.

Короткая ссылка на эту страницу: