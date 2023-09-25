До девяти возросло число жертв пожара и взрывов на тайваньской фабрике. Четверо погибших – пожарные, и..

Пожар и взрывы на фабрике на Тайване: уже 9 погибших

До девяти возросло число жертв пожара и взрывов на тайваньской фабрике. Четверо погибших – пожарные, и пятеро – работники завода. Ещё один человек числится пропавшим без вести. Более сотни получили телесные повреждения.

На этой фабрике делали мячи для гольфа. Она находится в промзоне в уезде Пиндун на юге острова.

Сначала начался пожар. Потом прогремел один взрыв, и через некоторое время – второй. В результате обрушилась конструкция здания.

[охранник на фабрике]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Сначала пожар тушили только сухими материалами, поскольку, по словам владельца фабрики, там хранились опасные вещества. На ликвидацию огня ушло больше суток.

Как сообщают местные СМИ, причина пожара пока неизвестна. Ведётся следствие.

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