Марокко: международные команды спасателей не могут найти выживших после землетрясения

На этих кадрах первые мгновения после начала землетрясения в Марокко 8 сентября. Подземные толчки силой 6,8..
Дата загрузки: 2023-09-15
Это Марракеш. Здесь люди бежали из кафе и ресторанов, а также спасались от падающих обломков в жилых кварталах.
Число жертв бедствия достигло почти трёх тысяч человек и продолжает расти, поскольку до многих пострадавших районов спасатели ещё не добрались.
А там, где они работают, успехов немного. Это деревня Тихт. Здесь международные команды пока не нашли ни одного выжившего.
Дома из глинобитного кирпича и дерева не выдержали силы подземных толчков. При этом такие обломки реже образуют карманы с воздухом и достаточным пространством, чтобы оставаться под ними несколько дней в ожидании спасателей.
[Джим Честон, спасатель]:
«Перед этим команда помогала после землетрясения в Турции. Там ситуация была совсем иная. Это был город, высотные дома. А тут, как видите, дома из глины, камня и других материалов, построенные сотни лет назад. Некоторые из них старше, чем можно себе представить. Очень сложная среда для поиска выживших».
Между тем, многие люди в изолированных деревнях живут в самодельных шатрах и палатках и жалуются, что правительственная помощь к ним не дошла спустя неделю после бедствия. Продукты и вещи доставляют на ослах.
[Ибрагим Мегаши, житель деревни Тагсдирт]:
«Страна о нас забыла. Электричество отключили. Я звонил, чтобы починили, но бесполезно. Чувствую себя ужасно. Но тут ничего не поделаешь. Такова жизнь».
Правительство Марокко говорит, что делает всё возможное, чтобы помочь людям. В некоторые пострадавшие районы прибыли военные и вертолёты. Однако жители берберских деревень пока надеются только на себя.[Мохамед Уфкир, житель деревни Анзелфи]:
«Палаток не хватает. У нас здесь около 18-ти, но нужно больше. Люди сами возводят их из полиэтилена и ковров. Но часто ветер всё срывает, и мы опять оказываемся под открытым небом».
Это землетрясение стало для Марокко самым смертоносным с 1960 года, а также самым сильным с начала прошлого столетия.
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