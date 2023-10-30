Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в Казахстане возросло до 45. Также продолжаются поиски..

Число жертв взрыва на угольной шахте в Казахстане возросло до 45

Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в Казахстане возросло до 45. Также продолжаются поиски ещё одного горняка, пропавшего без вести.

Трагедия произошла в ночь на 28 октября в Караганде. Предположительно причиной стал взрыв метана, которому предшествовало возгорание в лаве. Ударная волна распространилась на два километра.

В шахте работали 252 горняка. Из них 206 удалось эвакуировать. 20 человек пострадали. Их госпитализировали. Поисковые операции затруднены из-за разрушений.

Шахтёров посетил президент Казахстана. Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также пообещал материальную помощь.

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Шахтой имени Костенко управляла сталелитейная и горнодобывающая компания «АрселорМиттал Темиртау», которая принадлежит люксембургской компании «Арселор Миттал».

Это уже не первая трагедия на объектах «АрселорМиттал Темиртау» в Казахстане. Так, в ноябре прошлого года на одном из них погибли пять человек. Ещё четыре человека погибли в августе в результате пожара на шахте имени Костенко.

[Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана]:

«Я дал поручение прекратить сотрудничество с инвестиционной компанией «АрселорМиттал». Всякие компании мы видели – хорошие, не очень хорошие, – но данная компания оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества и с правительством, и с предприятием».

Власти Казахстана уже подтвердили, что национализируют «АрселорМиттал Темиртау». А руководство компании сообщило, что завершает сделку с правительством.

Промышленная катастрофа на шахте имени Костенко стала крупнейшей по числу жертв в Казахстане за последние 30 лет.

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