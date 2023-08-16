В Нью-Йорке открытые террасы при ресторанах станут сезонными

Обеды и ужины на свежем воздухе для многих жителей Нью-Йорка стали одним из немногих преимуществ эпохи..

Обеды и ужины на свежем воздухе для многих жителей Нью-Йорка стали одним из немногих преимуществ эпохи пандемии. Летние террасы при кафе и ресторанах появились по всему городу. Это позволило заведениям общепита продолжать работать.

Сейчас городские власти планируют сохранить зародившуюся традицию. Они приняли закон, который позволит кафе и ресторанам устанавливать летние террасы в период с апреля по ноябрь. В остальное время года конструкции надо будет убирать.

[Матиас Ван Лейден, владелец ресторана]:

«Мы согласны с этим и рады, что Нью-Йорк становится более европейским городом, где люди обедают на воздухе, благодаря чему улицы выглядят оживлённее».

Эксперты говорят, что открыть летнее кафе теперь будет проще.

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[Эндрю Риги, глава Альянса гостеприимства Нью-Йорка]:

«Тысячи ресторанов, у которых до пандемии даже не было шансов открыть уличное кафе, теперь смогут это сделать. Большая часть бюрократической волокиты устранена, а плата за открытие значительно снизилась».

Впрочем, есть и противники летних террас.

[Лейф Арнтцен, член коалиции за справедливую политику города]:

«Для местных жителей остаётся меньше места на тротуарах и дороге. Не так свободно ходить по кварталу. Меньше тишины, меньше аварийных выходов. Меньше всего. Это выгодно для одной отрасли, но неудобно для многих людей».

Некоторые летние кафе сделаны словно на скорую руку. Они выглядят не особо привлекательно и портят городской ландшафт. Также появились заброшенные террасы.

[Матиас Ван Лейден, владелец ресторана]:

«Город нуждается в небольшой уборке. Знаете, некоторые люди делают всё неправильно, что портит имидж всего ресторанного сообщества. Поэтому такие люди должны уйти. Им надо либо делать это правильно, либо не делать вообще».

Пока власти продумывают правила открытия летних кафе и требования к их дизайну. Работа над этим должна завершиться к ноябрю следующего года.

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