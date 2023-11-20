Прозрачная трубка, шланг и собственные лёгкие – этого достаточно, чтобы поймать вот такого редкого кузнечика. Он..

Живую коллекцию растений и насекомых создают в городском парке в Мельбурне

Прозрачная трубка, шланг и собственные лёгкие – этого достаточно, чтобы поймать вот такого редкого кузнечика. Он эндемик Австралии. Но биологи отловили его не для исследований. Насекомое будет жить в Королевском парке в Мельбурне.

Переселение кузнечика – часть грандиозного проекта по сохранению исчезающих видов растений и животных. Власти Мельбурна хотят создать в городском парке настоящую живую коллекцию.

[Майкл Керни, сотрудник Мельбурнского университета]:

«В прошлом году мы сделали это в десяти местах. В семи из них всё прижилось».

Переселение редких насекомых помогает увеличить биоразнообразие в парке. К тому же у птиц будет больше корма.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Майкл Керни, сотрудник Мельбурнского университета]:

«Переселение способствует укреплению пищевой цепочки».

В парке посадят 40 видов редких растений, включая гревиллеи. В дикой природе их почти уничтожили пожары.

[Салли Кэпп, лорд-мэр Мельбурна]:

«В городских условиях мы можем возрождать виды, которые вымерли, в том числе из-за лесных пожаров».

В Австралии насчитывается примерно 1500 видов растений, находящихся под угрозой исчезновения. Учёные создают банки семян, чтобы избежать полного вымирания редких деревьев, цветов и кустарников. А живая коллекция в Королевском парке поможет сохранить ещё больше видов.

Короткая ссылка на эту страницу: