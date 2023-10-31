Знаменитый парк «Тиволи» в Копенгагене преобразился к Хэллоуину

В заколдованный сад превратился парк развлечений «Тиволи» в Копенгагене. В самом сердце датской столицы с размахом..

В заколдованный сад превратился парк развлечений «Тиволи» в Копенгагене. В самом сердце датской столицы с размахом празднуют Хэллоуин.

На входе гостей встречает жутковатый фонарь из огромной тыквы. Ещё 20 тысяч светильников Джека развешены и расставлены во всех уголках парка.

Те, кто осмелился сюда прийти, гуляют по дорожкам среди пауков, смотрят на тени летучих мышей и слушают крики ворон и вой волков.

[посетительница парка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это прекрасно, по-настоящему удивительно. Здесь есть всё, и учтена каждая мелочь. В парке можно посмотреть столько всего, что это почти ошеломляет».

В «Тиволи» прямо под открытым небом продают сладости и другие угощения, а также сувениры.

[посетительница парка]:

«Это довольно приятно. Во время Хэллоуина не так много мест, куда можно пойти и купить гирлянды. В основном такое продают на Рождество. Так что всё это приятно и необычно». [посетительница парка]:

«Здесь очень красиво».

К Хэллоуину парк украшали более 20 человек, включая садовников и дизайнеров.

«Тиволи» – один из старейших парков развлечения в мире. Работает с 1843 года. По посещаемости стоит на третьем месте в Европе после французского «Диснейленда» и немецкого «Европа-парка».

«Тиволи» украшают красивые здания, в которых расположены концертные залы, театры, отель и кафе. Здесь также работают десятки аттракционов, а под землёй есть 30-метровый аквариум.

Хэллоуин будут праздновать в парке до 5 ноября.

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