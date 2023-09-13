Показ Carolina Herrera в Нью-Йорке: прагматизм, удобство и сказка

Модный дом Carolina Herrera, которому пошёл уже пятый десяток лет, представил свою коллекцию на Неделе моды..

Модный дом Carolina Herrera, которому пошёл уже пятый десяток лет, представил свою коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке.

Он надеется привлечь внимание более широкой аудитории, показав самую большую коллекцию в своей истории.

Она включает сиреневые, жёлтые и розовые оттенки с вкраплениями цветочного принта и горошка.

[Уэс Гордон, креативный директор Carolina Herrera]:

«Я очень горжусь этой коллекцией. В ней – 61 образ. Это самая большая коллекция, которую мы показывали. Мы действительно пытаемся стереть грань между тем, что нарядно, и тем, что повседневно, создавая нечто вроде сказочного образа из таких тканей, как хлопок. Есть более простые и повседневные модели, потрясающая вышивка. Мы хотим показать, что случай не имеет значения. Неважно, формальное это мероприятие или нет. Главное то, как себя ощущаешь в этот момент».

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Гордон уже пятый год остаётся креативным директором бренда Carolina Herrera. Его предшественница и сама основательница бренда Эррера присутствовала на показе.

[Уэс Гордон, креативный директор Carolina Herrera]:

«Сегодняшняя коллекция была о красоте. Это то, что я стараюсь передавать в каждом наряде, чтобы женщина чувствовала себя лучшей версией себя. И в этой коллекции – плотная цветовая палитра сиреневого, розового, жёлтого, с насыщенными белыми и чёрными цветами. Это прагматичные и удобные изделия, но в то же время сказочные, в которых всегда есть что-то особенное и уникальное».

Показ прошёл в здании Музея американского искусства Уитни на Манхэттене.

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