Показ Carolina Herrera в Нью-Йорке: прагматизм, удобство и сказка

Модный дом Carolina Herrera, которому пошёл уже пятый десяток лет, представил свою коллекцию на Неделе моды..
Дата загрузки: 2023-09-13
Он надеется привлечь внимание более широкой аудитории, показав самую большую коллекцию в своей истории.
Она включает сиреневые, жёлтые и розовые оттенки с вкраплениями цветочного принта и горошка.
[Уэс Гордон, креативный директор Carolina Herrera]:
«Я очень горжусь этой коллекцией. В ней – 61 образ. Это самая большая коллекция, которую мы показывали. Мы действительно пытаемся стереть грань между тем, что нарядно, и тем, что повседневно, создавая нечто вроде сказочного образа из таких тканей, как хлопок. Есть более простые и повседневные модели, потрясающая вышивка. Мы хотим показать, что случай не имеет значения. Неважно, формальное это мероприятие или нет. Главное то, как себя ощущаешь в этот момент».
Гордон уже пятый год остаётся креативным директором бренда Carolina Herrera. Его предшественница и сама основательница бренда Эррера присутствовала на показе.
[Уэс Гордон, креативный директор Carolina Herrera]:
«Сегодняшняя коллекция была о красоте. Это то, что я стараюсь передавать в каждом наряде, чтобы женщина чувствовала себя лучшей версией себя. И в этой коллекции – плотная цветовая палитра сиреневого, розового, жёлтого, с насыщенными белыми и чёрными цветами. Это прагматичные и удобные изделия, но в то же время сказочные, в которых всегда есть что-то особенное и уникальное».
Показ прошёл в здании Музея американского искусства Уитни на Манхэттене.
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