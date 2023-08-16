Как работает солнцезащитный крем

В то время как многие страны страдают от волн жары, дерматологи предупреждают об опасности ультрафиолетового излучения...
Дата загрузки: 2023-08-17
Но как работают эти средства и что в себе содержат?
Существует множество солнцезащитных продуктов. Они действуют как плёнка или барьер. Это не даёт ультрафиолету попадать в клетки и повреждать ДНК и структуру самой кожи.
Но ультрафиолет тоже бывает разный. Один влияет на процесс старения кожи. Другой может вызывать разные виды рака кожи.
[Эмма Крэйторн, дерматолог]:
«Мы знаем, что ультрафиолет типа А несёт небольшой риск рака, но стимулирует старение и появление морщин, а также вызывает желтизну и пигментацию кожи, ломкость сосудов и появление капилляров. Его ассоциируют с термином фотостарение, то есть с ускоренным старением кожи».
А ультрафиолетовое излучение типа Б может вызывать рак.
Солнцезащитные кремы тоже условно можно разделить на две категории.
[Эмма Крэйторн, дерматолог]:
«Эти химические вещества, по сути, поглощают ультрафиолетовое излучение, эту энергию и преобразуют её в тепло».
Но это тепло слабое.
[Эмма Крэйторн, дерматолог]:
«Это небольшое количество тепла. Но оно предотвращает его дальнейшее проникновение в кожу и дальнейшее повреждение».
Чем выше уровень SPF, тем эффективнее формула. Он он защищает не от всех ультрафиолетовых лучей. Эксперты предупреждают, что потребители должны изучать информацию о продукте более досконально.
Кроме того, пока ещё не выяснили, какова продолжительность действия солнцезащитных препаратов. Дерматологи говорят, что она зависит не от уровня защиты, а от цвета кожи человека и других факторов.
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