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Как работает солнцезащитный крем

Как работает солнцезащитный крем

В то время как многие страны страдают от волн жары, дерматологи предупреждают об опасности ультрафиолетового излучения...

Дата загрузки: 2023-08-17

Как работает солнцезащитный крем
В то время как многие страны страдают от волн жары, дерматологи предупреждают об опасности ультрафиолетового излучения. Они призывают не забывать наносить солнцезащитный крем.

Но как работают эти средства и что в себе содержат?

Существует множество солнцезащитных продуктов. Они действуют как плёнка или барьер. Это не даёт ультрафиолету попадать в клетки и повреждать ДНК и структуру самой кожи.

Но ультрафиолет тоже бывает разный. Один влияет на процесс старения кожи. Другой может вызывать разные виды рака кожи.

[Эмма Крэйторн, дерматолог]:
«Мы знаем, что ультрафиолет типа А несёт небольшой риск рака, но стимулирует старение и появление морщин, а также вызывает желтизну и пигментацию кожи, ломкость сосудов и появление капилляров. Его ассоциируют с термином фотостарение, то есть с ускоренным старением кожи».

А ультрафиолетовое излучение типа Б может вызывать рак.

Солнцезащитные кремы тоже условно можно разделить на две категории.

[Эмма Крэйторн, дерматолог]:
«Эти химические вещества, по сути, поглощают ультрафиолетовое излучение, эту энергию и преобразуют её в тепло».

Но это тепло слабое.

[Эмма Крэйторн, дерматолог]:
«Это небольшое количество тепла. Но оно предотвращает его дальнейшее проникновение в кожу и дальнейшее повреждение».

Чем выше уровень SPF, тем эффективнее формула. Он он защищает не от всех ультрафиолетовых лучей. Эксперты предупреждают, что потребители должны изучать информацию о продукте более досконально.

Кроме того, пока ещё не выяснили, какова продолжительность действия солнцезащитных препаратов. Дерматологи говорят, что она зависит не от уровня защиты, а от цвета кожи человека и других факторов.
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