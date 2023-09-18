Как мальчик, написавший книгу, неожиданно стал знаменитым

Диллон Хелбиг, восьмилетний мальчик из города Бойсе в американском штате Айдахо. Он с детства любил рассказывать истории. Повзрослев, мальчик стал их записывать.
Однажды бабушка подарила ему толстую тетрадь. Мальчик четыре дня писал и рисовал в ней. В результате родилась история под названием «Приключения Крисмиса Диллона Хелбига».
Через несколько дней Диллон с бабушкой пошли в библиотеку. Там мальчик незаметно положил свой труд на 81 странице на книжную полку в разделе детских книг с картинками.
Дома мальчик рассказал родителям об этой проделке. Он хотел забрать книгу и пошёл в библиотеку. Но его книжки на полке не оказалось. Мама мальчика Сьюзен Хелбиг спросила библиотекаря, не находили ли работники книгу сына. Библиотекарь Алекс Хартман рассказал, что вместе с коллегами её прочитал. Потом он читал книжку своему шестилетнему сыну, тому она очень понравилась.
«Диллон – уверенный в себе мальчик. Он хотел поделиться этой историей. Я не думаю, что это самореклама. Он просто искренне хотел, чтобы другие люди могли узнать его историю», – рассказал Алекс.
Теперь произведение мальчика в книжном каталоге библиотеки. Диллан получил грамоту с изображением совы – талисмана библиотеки, которую учредили специально для юного писателя. Книга Диллана со значком «Премия Вудини за лучшую юную новеллистику» популярна у читателей. В очередь записались уже 88 человек.
Юный писатель работает над продолжением истории и пишет новую книгу.