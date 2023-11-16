85-летний мужчина пошёл учиться, чтобы побороть болезнь

Когда 85-летнему Рону Роберту поставили диагноз «болезнь Альцгеймера», его это не удивило, поскольку родные брат и сестра тоже страдают от этого недуга.

Мужчина решил не поддаваться болезни. «Я не собирался просто сидеть и ничего не делать, пока болезнь завладевает моей жизнью», – вспоминает Рон. Мужчина всегда хотел получить высшее образование и поставил цель – окончить университет.

Рон проходил по 5 км в день, считая, что ему нужна хорошая физическая форма, чтобы справляться с учебной нагрузкой. «Я хотел получить университетское образование, – рассказал Рон. – Я знал, что меня ждут испытания, и это надолго. Эти два условия заставили меня решить, что университет – то, что надо».

Как Рон и ожидал, учиться оказалось сложно. По его словам, в первые два года после поступления он «учился учиться». Он понимал суть предметов, но ему было трудно запоминать имена, названия и даты. «От двойки на экзамене на первом курсе университета Уилфрида Лорье в Ватерлоо я перешёл к пятёрке на выпускном экзамене по политологии», – вспоминает Рон.

По мнению жены, состояние Рона улучшилось.

«У нас бытует мнение, что люди с такими недугами, как болезнь Альцгеймера, совершенно неспособны. Я думаю, Рон показал, что можно добиться успеха, если создать нужную среду и получить поддержку», – сказал профессор Джефф Престон.

Через три года обучения Роберт получил степень бакалавра. «Пока я шёл по сцене и получал диплом, все студенты стояли, кричали и хлопали, – вспоминает Роберт. – Мне пришлось сдерживать слёзы. Это замечательное событие».

Роберт планирует получить степень магистра и продолжать искать способы улучшить своё психическое здоровье и жить полноценной жизнью. Он информирует людей о болезни Альцгеймера и способах борьбы с ней.