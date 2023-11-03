Эта история произошла в американской семье. Рано утром годовалый бордер-колли Аксель пытался разбудить родителей своего хозяина-подростка. Супруги Аманда и Дейнс Таннер сначала не обращали внимания. Но Аксель был настойчив, и супруги встали. Пёс повёл их в спальню сына Габриэля Сильвы.
Подросток лежал на кровати, не двигался и что-то невнятно говорил. Родители отвезли Габриэля в больницу в штате Техас. Нейрохирург сказал, что у Габриэля ишемический инсульт.
«Если бы собака не предупредила родителей Габриэля, и, если бы они сразу не отвезли его в больницу, время лечения затянулось бы надолго. Исход был бы иной», – считает врач.
После лечения в больнице Габриэль прошёл интенсивную физическую и речевую терапию. «Он возвращается к нормальной жизни, поскольку ему вовремя оказали необходимую медицинскую помощь», – считает врач. Габриэль идёт на поправку и с нетерпением ждёт возвращения к привычной жизни, особенно к игре в футбол. «Я чувствую себя, как прежде», – рассказал Габриэль.
Дома Аксель повсюду следует за Габриэлем. «Пёс обычно спит в комнате сына, и двери его комнаты открыты», – рассказала мама Габриэля.
«Аксель всегда чувствует, когда что-то не так, например, если у нас плохое настроение, или мы расстроены. Он всегда рядом и поддерживает нас», – поделился Габриэль.
Как пёс спас жизнь хозяину-подростку
Эта история произошла в американской семье. Рано утром годовалый бордер-колли Аксель пытался разбудить родителей своего хозяина-подростка. Супруги Аманда и Дейнс Таннер сначала не обращали внимания. Но Аксель был настойчив, и супруги встали. Пёс повёл их в спальню сына Габриэля Сильвы.