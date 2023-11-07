Телескоп «Евклид» отправит на Землю «крайне чёткие» снимки вселенной

Европейское космическое агентство получит изображения с космического телескопа «Евклид». Его запустили летом этого года. Первые крайне..

Европейское космическое агентство получит изображения с космического телескопа «Евклид». Его запустили летом этого года. Первые крайне чёткие снимки должны показать, что телескоп готов к своей научной миссии. Проект обошёлся в полтора миллиарда долларов. [Рене Лорейс, ведущий научный сотрудник проекта]:«Мы очень усердно работали, чтобы сделать первые качественные научные изображения. Как мы и ожидали, «Евклид» показал очень хорошие результаты, а в некоторых аспектах даже превысил ожидания».

Космический корабль SpaceX запустил обсерваторию «Евклид» в июле. Её конечная цель находилась в полутора миллионах километров от Земли в районе расположения космического телескопа «Джеймс Уэбб». Чтобы добраться туда, потребовался месяц.

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Названный в честь древнегреческого математика, «Евклид» будет исследовать миллиарды галактик, покрывающих более трети неба. В частности, определять их расположение и форму, включая галактики, которые находятся на расстоянии до 10 миллиардов световых лет от Земли.

С помощью «Евклида» учёные надеются лучше понять геометрию тёмной материи и тёмной энергии. Для этого они будут очень точно измерять ускорение расширения Вселенной.

Трёхмерная карта космоса, созданная телескопом, охватит пространство и время, пытаясь объяснить, как развивалась тёмная Вселенная и почему её расширение ускоряется.

«Евклид», высотой почти в пять метров и такой же ширины, оснащён телескопом и двумя научными инструментами. Они могут исследовать космос как в видимом свете, так и в инфракрасном диапазоне.

При этом НАСА готовит собственную миссию, чтобы лучше понять тёмную энергию и тёмную материю. Инфракрасную обсерваторию «Нэнси Грейс Роман» запустят в 2027 году.

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