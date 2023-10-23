Никто не победил: аргентинцев ждёт второй тур президентских выборов

Никто не победил. Президентские выборы в Аргентине не завершились в первом туре. Два ведущих кандидата не..

Никто не победил. Президентские выборы в Аргентине не завершились в первом туре. Два ведущих кандидата не смогли набрать необходимое число голосов: либо 45%, либо 40%, но с отрывом от соперника на 10 процентных пунктов или более.

Во втором туре встретятся министр экономики Серхио Масса, который баллотируется от правящей партии, и депутат-либертарианец Хавьер Милей.

Масса набрал более 36% голосов, его соперник – чуть больше 30%. На третьем месте кандидат от оппозиционной коалиции «Вместе за перемены» Патрисия Булрич. За неё отдали примерно 24% голосов.

Серхио Масса выдвигается на пост президента от левой коалиции «Союз ради родины». Пост министра экономики занимает с прошлого года. При нём Аргентина продолжает страдать от экономического кризиса, трёхзначной инфляции и растущей бедности.

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[Серхио Масса, кандидат в президенты]:

«10 декабря я в качестве президента призову к созданию правительства национального единства. Но оно будет состоять из лучших, независимо от их политической принадлежности».

Хавьер Милей, экономист по образованию, представляет партию «Свобода наступает». Политические обозреватели классифицируют его взгляды как смесь правых либертарианских и консервативных направлений.

Он предлагает упразднить Центробанк и заменить национальную валюту на доллар США. Также обещает сократить бюджетные расходы, не лишая при этом людей социальных выплат.

[Хавьер Милей, кандидат в президенты]:

«Если мы будем работать вместе, то нашим детям не придётся покидать страну. Если мы будем работать вместе, то сможем покончить с коррупцией и привилегиями политической касты».

Второй тур президентских выборов пройдёт 19 ноября.

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