Стабилизировать сердцебиение детей в больнице помогает музыка

Простые, приятные звуки акустической гитары и успокаивающие колыбельные. Такие мелодии исполняют маленьким пациентам детской больницы Квинсленда...
Дата загрузки: 2023-12-14
Такие мелодии исполняют маленьким пациентам детской больницы Квинсленда.[Руби Джейд Карсон, мама пациентки]:
«Она чувствует себя хорошо и расслабленно. Она очень легко засыпает. Очень спокойная».
Эта малышка, которой сейчас десять недель от роду, родилась с недоразвитым сердцем. Музыкальную терапию для неё начали, когда ей исполнился месяц.[Руби Джейд Карсон, мама пациентки]:
«Её пульс снижается, и да, она намного стабильнее».
Вот уже 30 лет в коридорах этой больницы слышны успокаивающие мелодии, которые исполняют музыкальные терапевты.
Доктор Жанетт Кеннелли была одной из первых, кто применил эту методику.[Жанетт Кеннелли, музыкальный терапевт]:
«Мне посчастливилось пройти клиническую практику, будучи студенткой старой Королевской детской больницы».
Кеннелли теперь руководит клиникой. Только в этом году она посредством музыкальной терапии помогла 750 маленьким пациентами.
Для многих детей это стало не просто успокоением, но и хобби.[Ли Смит, мама пациентки]:
«Иви просто полюбила музыку, и совсем недавно, последние четыре месяца, мы начали брать уроки игры на гитаре дома».
Иви Смит – девятилетняя пациентка с муковисцидозом. Ей приходится регулярно находиться в больнице.
Теперь эти визиты сочетают с уроками музыки.[Ли Смит, мама пациентки]:
«Она перестала фокусироваться на процедурах, в палате царит спокойствие. Наблюдать за её улыбкой – одно удовольствие».
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