Стабилизировать сердцебиение детей в больнице помогает музыка

Простые, приятные звуки акустической гитары и успокаивающие колыбельные. Такие мелодии исполняют маленьким пациентам детской больницы Квинсленда...

Простые, приятные звуки акустической гитары и успокаивающие колыбельные.

Такие мелодии исполняют маленьким пациентам детской больницы Квинсленда.

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[Руби Джейд Карсон, мама пациентки]:«Она чувствует себя хорошо и расслабленно. Она очень легко засыпает. Очень спокойная».

Эта малышка, которой сейчас десять недель от роду, родилась с недоразвитым сердцем. Музыкальную терапию для неё начали, когда ей исполнился месяц.

[Руби Джейд Карсон, мама пациентки]:«Её пульс снижается, и да, она намного стабильнее».

Вот уже 30 лет в коридорах этой больницы слышны успокаивающие мелодии, которые исполняют музыкальные терапевты.

Доктор Жанетт Кеннелли была одной из первых, кто применил эту методику.

[Жанетт Кеннелли, музыкальный терапевт]:«Мне посчастливилось пройти клиническую практику, будучи студенткой старой Королевской детской больницы».

Кеннелли теперь руководит клиникой. Только в этом году она посредством музыкальной терапии помогла 750 маленьким пациентами.

Для многих детей это стало не просто успокоением, но и хобби.

[Ли Смит, мама пациентки]:«Иви просто полюбила музыку, и совсем недавно, последние четыре месяца, мы начали брать уроки игры на гитаре дома».

Иви Смит – девятилетняя пациентка с муковисцидозом. Ей приходится регулярно находиться в больнице.

Теперь эти визиты сочетают с уроками музыки.

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[Ли Смит, мама пациентки]:«Она перестала фокусироваться на процедурах, в палате царит спокойствие. Наблюдать за её улыбкой – одно удовольствие».