Мужчина посадил тысячи цветов и изменил жизнь своей жены

Эта история произошла в Японии. Супруги Куроки женаты больше 30 лет. С возрастом у Ясуко Куроки начались проблемы со зрением из-за диабета, и она ослепла. Её супруг Тосиюки стал замечать, что Ясуко постепенно впадает в депрессию. Она замкнулась в себе, проводя всё время дома, и не хотела ни с кем общаться.

Супруг искал способы поднять ей настроение. Однажды Куроки пришла идея: посадить цветы шиловидного флокса вокруг дома, чтобы супруга почувствовала аромат цветов и вышла на улицу.

Два года мужчина расчищал территорию вокруг дома и посадил тысячи цветов. Женщина стала выходить из дома и наслаждаться их ароматом.

Теперь к дому супругов полюбоваться цветочными коврами приезжает более 7000 человек в год. Каждый может подойти поздороваться и посидеть рядом с Ясуко. Теперь женщина всегда в хорошем настроении.