Последняя фабрика, на которой вручную делают цветы из ткани, работает в Нью-Йорке

Последняя цветочная фабрика Нью-Йорк, США Эти цветы похожи на маленькие произведения искусства. Все ручной работы. Их..
Дата загрузки: 2023-11-17
Нью-Йорк, США
Эти цветы похожи на маленькие произведения искусства. Все ручной работы. Их делают на фабрике в Гарменте – районе Манхэттена. Она работает с 1916 года. Основали её Морис и Сэм Шмальберги. Теперь это последнее такое предприятие в Нью-Йорке.
Фабрика выполняет заказы знаменитых кутюрье, оформляет залы для таких мероприятий, как Met Gala, и поставляет цветы крупным производителям одежды и аксессуаров.
Адам Брэнд – совладелец семейной компании в четвёртом поколении. Помнит, как в детстве приходил в Гармент. Этот район ещё называют швейным.
[Адам Брэнд, совладелец фабрики]:
«Раньше такое производство было обычным делом. Здесь работало много цветочных фабрик, а теперь мы – пережиток прошлого. Нас называют «реликтами» и «динозаврами»».
На фабрике осталось много старинного оборудования. Адам называет его винтажным.
[Адам Брэнд, совладелец фабрики]:
«Любой кусок ткани может превратиться в изготовленный на заказ цветок. Сначала мы крахмалим ткань, чтобы придать ей дополнительный объём. Затем с помощью одного из наших винтажных резаков вырезаем лепестки».
Помимо шаблонов разной формы и резаков, на фабрике есть утюжки, аппарат для приклеивания страз и другие приспособления.
В период расцвета на фабрике работали примерно 40 человек, теперь – 15. Впрочем, дела идут хорошо. Совладелец компании объясняет успех удачей, сильной трудовой этикой, переданной его предками, и способностью развиваться в ногу со временем.
[Адам Брэнд, совладелец фабрики]:
«Мы продаём на Amazon, Etsy и продаём через свой веб-сайт. Десять лет назад онлайн-торговля была просто маленькой новинкой, но теперь это 20% нашего оборота».
Гармент уже к началу XX века прославился производством и дизайном одежды. Здесь сосредоточено множество выставочных залов и магазинов крупных домов моды.
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