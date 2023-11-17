Последняя цветочная фабрика Нью-Йорк, США Эти цветы похожи на маленькие произведения искусства. Все ручной работы. Их..

Последняя фабрика, на которой вручную делают цветы из ткани, работает в Нью-Йорке

Последняя цветочная фабрикаНью-Йорк, США

Эти цветы похожи на маленькие произведения искусства. Все ручной работы. Их делают на фабрике в Гарменте – районе Манхэттена. Она работает с 1916 года. Основали её Морис и Сэм Шмальберги. Теперь это последнее такое предприятие в Нью-Йорке.

Фабрика выполняет заказы знаменитых кутюрье, оформляет залы для таких мероприятий, как Met Gala, и поставляет цветы крупным производителям одежды и аксессуаров.

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Адам Брэнд – совладелец семейной компании в четвёртом поколении. Помнит, как в детстве приходил в Гармент. Этот район ещё называют швейным.

[Адам Брэнд, совладелец фабрики]:

«Раньше такое производство было обычным делом. Здесь работало много цветочных фабрик, а теперь мы – пережиток прошлого. Нас называют «реликтами» и «динозаврами»».

На фабрике осталось много старинного оборудования. Адам называет его винтажным.

[Адам Брэнд, совладелец фабрики]:

«Любой кусок ткани может превратиться в изготовленный на заказ цветок. Сначала мы крахмалим ткань, чтобы придать ей дополнительный объём. Затем с помощью одного из наших винтажных резаков вырезаем лепестки».

Помимо шаблонов разной формы и резаков, на фабрике есть утюжки, аппарат для приклеивания страз и другие приспособления.

В период расцвета на фабрике работали примерно 40 человек, теперь – 15. Впрочем, дела идут хорошо. Совладелец компании объясняет успех удачей, сильной трудовой этикой, переданной его предками, и способностью развиваться в ногу со временем.

[Адам Брэнд, совладелец фабрики]:

«Мы продаём на Amazon, Etsy и продаём через свой веб-сайт. Десять лет назад онлайн-торговля была просто маленькой новинкой, но теперь это 20% нашего оборота».

Гармент уже к началу XX века прославился производством и дизайном одежды. Здесь сосредоточено множество выставочных залов и магазинов крупных домов моды.

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