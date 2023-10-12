Австралийская журналистка китайского происхождения Чэн Лэй, которая более трёх лет пробыла в тюрьме Китая, вернулась домой...

Австралийскую журналистку с китайскими корнями вернули домой после заключения в Китае

Австралийская журналистка китайского происхождения Чэн Лэй, которая более трёх лет пробыла в тюрьме Китая, вернулась домой.

48-летняя женщина отбывала срок по обвинениям в разглашении секретной информации другому государству. До этого она работала диктором на гостелевидении КНР. Её арестовали в августе 2020 года.

Чэн прибыла в аэропорт Мельбурна, где её встречал министр иностранных дел Австралии, а также посол Австралии в Китае.

Женщина воссоединилась со своей семьёй, включая двоих детей.

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[Энтони Албаниз, премьер-министр Австралии]:

«Её возвращение стало окончанием нескольких очень трудных лет для госпожи Чэн и её семьи. Такого результата австралийское правительство добивалось длительное время. Её тепло встретили не только её семья и друзья, но и все австралийцы».

Чэн арестовали в то время, когда Китай расширил блокировку австралийского экспорта на фоне дипломатического спора между двумя странами. Австралия неоднократно выражала обеспокоенность по этому поводу.

Министерство госбезопасности КНР заявило, что Чэн признала себя виновной по обвинению в незаконной отправке за границу государственных тайн, связанных с её работой в государственном СМИ.

Она была депортирована после того, как в общей сложности отбыла срок в два года и 11 месяцев.

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