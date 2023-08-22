Медсестру – серийную убийцу приговорили к пожизненному заключению в Великобритании

Британская медсестра Люси Летби проведет остаток жизни за решеткой за убийство семерых новорождённых и попытку убить..
Дата загрузки: 2023-08-22
Такое решение вынес суд.
За 13 месяцев с 2015 года 33-летняя женщина убила пятерых мальчиков и двух девочек в неонатальном отделении больницы на севере Англии. Она вводила младенцам инсулин или воздух или насильно кормила их молоком.
Летби отказалась покинуть камеру, чтобы услышать приговор.
[Джеймс Госс, судья]:
«Это была жестокая, расчётливая и циничная кампания по убийству, которая включила самых маленьких и самых уязвимых детей. Вы знали, что ваши действия причиняют значительные физические, а также душевные страдания. Вы удалили и скрыли конфиденциальные записи о событиях, связанных с вашими преступлениями, и узнали, что думают родители. В ваших действиях была глубокая злоба, граничащая с садизмом».
Некоторые из атакованных детей были близнецами. В одном случае Летби убила близнецов – брата и сестру, в другом – двух из трёх тройняшек.
После ареста полиция обыскала дом женщины и обнаружила записку со словами «Я зло, я сделала это». При этом мотив её преступлений по-прежнему неизвестен. Она утверждает, что не причиняла детям вреда и хотела только о них заботиться.
Полиция проводит дополнительное расследование, чтобы установить, есть ли ещё пострадавшие.
Пожизненные приговоры женщинам выносили в Великобритании крайне редко. До этого – только трём.
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