Медсестру – серийную убийцу приговорили к пожизненному заключению в Великобритании

Британская медсестра Люси Летби проведет остаток жизни за решеткой за убийство семерых новорождённых и попытку убить..

Британская медсестра Люси Летби проведет остаток жизни за решеткой за убийство семерых новорождённых и попытку убить ещё шестерых.

Такое решение вынес суд.

За 13 месяцев с 2015 года 33-летняя женщина убила пятерых мальчиков и двух девочек в неонатальном отделении больницы на севере Англии. Она вводила младенцам инсулин или воздух или насильно кормила их молоком.

Летби отказалась покинуть камеру, чтобы услышать приговор.

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[Джеймс Госс, судья]:

«Это была жестокая, расчётливая и циничная кампания по убийству, которая включила самых маленьких и самых уязвимых детей. Вы знали, что ваши действия причиняют значительные физические, а также душевные страдания. Вы удалили и скрыли конфиденциальные записи о событиях, связанных с вашими преступлениями, и узнали, что думают родители. В ваших действиях была глубокая злоба, граничащая с садизмом».

Некоторые из атакованных детей были близнецами. В одном случае Летби убила близнецов – брата и сестру, в другом – двух из трёх тройняшек.

После ареста полиция обыскала дом женщины и обнаружила записку со словами «Я зло, я сделала это». При этом мотив её преступлений по-прежнему неизвестен. Она утверждает, что не причиняла детям вреда и хотела только о них заботиться.

Полиция проводит дополнительное расследование, чтобы установить, есть ли ещё пострадавшие.

Пожизненные приговоры женщинам выносили в Великобритании крайне редко. До этого – только трём.

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