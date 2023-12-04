Одной из главных новостей 2023 года в мире знаменитостей и шоу-бизнеса стали откровения принца Гарри. Он..

Яркие истории из шоу-бизнеса в 2023: принц Гарри, суд по «Ржавчине» и обвинения в убийстве Тупака

Одной из главных новостей 2023 года в мире знаменитостей и шоу-бизнеса стали откровения принца Гарри. Он поделился интимными подробностями о британской королевской семье в своих мемуарах «Запасной», в частности о плохом отношении к себе со стороны отца короля Чарльза, мачехи Камиллы и старшего брата принца Уильяма.

Также в книге он рассказывает о подростковом увлечении наркотиками, о том, как он и брат умоляли отца не жениться второй раз на Камилле, а также о переживаниях после смерти его матери принцессы Дианы, о времени в армии и о конфликтах с прессой.

В марте Гарри неожиданно появился в Высоком суде Лондона. Тогда он и другие знаменитости, в том числе певец Элтон Джон, подали иск против издателя газеты Daily Mail. Его обвинили в многолетнем прослушивании телефонных разговоров и нарушении конфиденциальности.

Тем временем, актёру Алеку Болдуину в январе предъявили обвинение в непредумышленном убийстве после того, как он застрелил кинооператора Галину Хатчинс во время съёмок фильма «Ржавчина» в Нью-Мексико. Такие же обвинения предъявили и оружейнице вестерна Ханне Гутьеррес-Рид.

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Расследование продолжалось почти год. Сначала прокуратура сняла обвинения с актёра, заявив, что пистолет был модифицирован, и что это позволяло стрелять без нажатия на спусковой крючок. Позже она заявила, что Болдуин всё же нажал на спусковой крючок, чтобы произвести выстрел.

Трагический инцидент случился в октябре 2021 года. Тогда Алек Болдуин репетировал на съёмках фильма «Ржавчина» с пистолетом. Как оказалось, в нём был боевой патрон. В результате выстрела Хатчинс погибла. Той же пулей был ранен режиссёр Джоэл Соуза.

Оружейница Гутьеррес-Рид, которая не признала себя виновной в непредумышленном убийстве и фальсификации доказательств, предстанет перед судом в 2024 году. Производство фильма возобновилось в апреле.

Между тем, в сентябре арестовали бывшего лидера американской уличной банды. Его обвиняют в убийстве звезды хип-хопа Тупака Шакура в Лас-Вегасе в 1996 году.

Дуэйн Дэвис был под подозрениями давно. Предполагается, что он руководил группой людей, которые расстреляли автомобиль рэпера.

Шакур, которого считают одним из самых популярных рэп-музыкантов, также был одним из самых коммерчески успешных исполнителей, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру.

В июне внимание всего мира привлёк пропавший глубоководный аппарат, на борту которого находились пять человек, направлявшихся к месту крушения «Титаника». Через четыре дня нашли обломки батискафа. Все люди на борту погибли.

А в Нью-Йорке завершили показ мюзикла «Призрак оперы». Его ставили на Бродвее рекордные 35 лет. В целом его показали почти 14 тысяч раз. Он также завоевал более 70 крупных наград. Закрыли его из-за рекордного падения продаж билетов.

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