Горным деревням Пакистана постоянно угрожают ледниковые озёра

На склоне ледника в долине Хунза на севере Пакистана Тарик Джамиль измеряет движение льда и делает..

На склоне ледника в долине Хунза на севере Пакистана Тарик Джамиль измеряет движение льда и делает фотографии. Позже он составит отчёт на основе данных датчиков и камер, который имеет критическое значение для его деревни в часе ходьбы отсюда.

Миссия 51-летнего мужчины – держать в курсе свою общину из 200 семей в горах Каракорум. Людям всё больше угрожает нестабильность озер, образовавшихся в результате таяния ледника.

Когда озёра переполняются или их берега становятся ненадёжными, происходит прорыв, который приносит смертоносное наводнение. Такие катастрофы смывают мосты и здания и уничтожают плодородные земли в районе гор Гиндукуш, Каракорум и Гималаи, которые пересекаются на севере Пакистана.

Как показывают исследования, к концу столетия гималайские ледники потеряют до 75% своего льда.

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[Тарик Джамиль, местный житель]:«Здесь будут установлены современные устройства системы раннего предупреждения, которые позволят людям иметь доступ к данным на их мобильных телефонах и в Интернете».

Эта деревня также расположена в окружении гор и ледников над зелёными равнинами, где пасутся яки. У подножия близлежащего ледника Даркут находится глубокое озеро.

[Мусафир Хан, местный житель]:«В 1978 году ледник был здесь… Мы гуляли по леднику, мы даже пасли на нём скот».

Здесь учёные также изучают степень таяния ледника.

[Мухаммад Ясин, исследователь]:«Будущий прогноз заключается в том, что этот ледник растает, и озеро будет увеличиваться в ширине и объёме с каждым годом».

Многие семьи здесь уже по 400 лет живут за счёт скота и фруктовых полей, окружённых высокими горами. Многие говорят, что переехать из деревни, где похоронены все предки, не могут.

[Техзиб, местная жительница]:«Мы очень привязаны к этому дому, в котором живём последние 50-100 лет. Если катастрофа разрушит этот дом, мы переедем в другое место. Но тогда нам станет очень грустно».

В Пакистане наблюдение ведётся благодаря поддержке специальной программы ООН. Она установила в деревнях громкоговорители для передачи предупреждений, а ещё барьеры из камня и проволоки, которые замедлят ток воды в случае прорыва.

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