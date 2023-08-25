Для многих туристов Гавайи в первую очередь ассоциируются с ожерельями из цветов. Жители островов называют их..

Традиционные ожерелья из цветов стали ещё важнее для гавайцев

[Карвер Уилсон, владелец мастерской]:

«Цветы – это источник счастья и радости для других, а также важный символ, означающий важное событие».

Для многих туристов Гавайи в первую очередь ассоциируются с ожерельями из цветов. Жители островов называют их леи или лей. В местной культуре это символ гостеприимства. На гостей надевают леи в знак уважения.

Ожерелья из цветов делают к праздникам и похоронам. Когда кто-то уходит из жизни, его провожают, опуская леи в океан.

[Морин Уилсон, владелица мастерской]:

«Цветы обычно дарят в праздники. Можно подумать, что похороны – это не праздник. Но так празднуешь то, что человек прожил жизнь. Цветы – часть любого праздника».

Лесные пожары на Гавайях, бушующие с начала августа, принесли людям много несчастий. Сейчас леи помогают им пережить трагические события.

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[Морин Уилсон, владелица мастерской]:

«Мы проходим через эту трагедию, душевную боль и страдание, но придут более светлые дни. И цветы нам пригодятся для праздника».

В древности леи носили вожди гавайских племён. Тогда ожерелья делали из зубов, волос и костей. Сейчас для этого используют цветы и листья, иногда – плоды и семена.

На Гавайских островах даже есть День лей. Его отмечают 1 мая. Местные жители наряжаются в традиционные одежды и проводят красочные парады.

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