Ярмарки и наряженные ёлки: в Европе готовятся к Рождеству

В Старом городе Праги сотнями огней загорелась главная ёлка страны. Высота дерева – 20 метров. Его привезли из горного региона Чехии.

Рождественскую ель украсили гирляндой длиной в восемь километров. На ветвях развесили более 300 шаров и полсотни рождественских звёзд.

[жительница Праги]:

«Я с нетерпением жду Рождества и встречи с семьёй. С нетерпением жду ёлки и (праздничного) ужина».

А это София – столица Болгарии. Здесь у сияющей огнями ёлки настроение детям поднимает Санта-Клаус. А неподалёку вырос целый лес из маленьких рождественских елей. Все богато украшены игрушками, дождиком и гирляндами.

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[житель Софии]:

«Я радуюсь не столько за себя, сколько за детей. Рождество – прекрасный праздник в конце года. Он завершает очередной цикл жизни, и в нём есть весёлые минуты – подарки и сюрпризы».

Праздничный сезон пришёл и в Баварию. На главной площади в Нюрнберге открывается рождественская ярмарка – одна из крупнейших в Германии. Всё начинается с традиционного спектакля. На балконе церкви появляется Кристкинд – Младенец Иисус. Его роль играет девушка в наряде ангела. Баварцы верят, что подарки детям приносит не Санта, а Кристкинд. Он влетает в дом через окно и оставляет дары под рождественской ёлкой.

[гость ярмарки]:

«Это нужно для рождественской атмосферы. Сегодня началась рождественская ярмарка. Без неё Рождество для меня не Рождество. Когда ярмарку отменили в пандемию, это была катастрофа. Так что я очень счастлив. Приезжаю сюда каждый год. Я из Нюрнберга и каждый год бываю на открытии. Без этого просто никак».

На площади работают 170 киосков. Здесь можно купить рождественские деревянные украшения и стеклянные ёлочные игрушки, а также традиционные нюрнбергские пряники и нюрнбергские жареные колбаски.

По мнению историков, рождественская ярмарка в Нюрнберге проходит с начала XVII века. А с середины прошлого столетия её неизменно открывает Кристкинд со своими ангелами-помощниками.

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