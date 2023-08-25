Панамский канал продлит ограничения на судоходство минимум на 10 месяцев

На Панамском канале сохранят ограничения на судоходство минимум на десять месяцев, а, возможно, и на год...

На Панамском канале сохранят ограничения на судоходство минимум на десять месяцев, а, возможно, и на год. Их начали вводить в январе.

Из-за сильнейшей за 70 лет засухи канал сильно обмелел. Раньше за сутки по нему проходили 36-38 судов. Теперь пропускают 32. В результате много судов подолгу стоят в очереди.

[Илья Эспино, заместитель администратора Панамского канала]:

«Обычно в это время года мы не экономили воду, поскольку её было достаточно. <…> В мае или июне следующего года сезон дождей начнётся снова, если, конечно, ничего не помешает и не сохранится явление Эль-Ниньо».

Из-за ограничений некоторые владельцы судов перевозят грузы меньшего объёма или ищут альтернативные маршруты. Но затор у Панамского канала сохраняется. Причём в последнее время судов стало прибывать больше.

[Илья Эспино, заместитель администратора Панамского канала]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Канал соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантикой. Его максимальная пропускная способность – 48 судов в сутки. Из-за ограничений Панама потеряет от 100 до 150 миллионов долларов годового дохода.

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