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Панамский канал продлит ограничения на судоходство минимум на 10 месяцев

Панамский канал продлит ограничения на судоходство минимум на 10 месяцев

На Панамском канале сохранят ограничения на судоходство минимум на десять месяцев, а, возможно, и на год...

Дата загрузки: 2023-08-25

Панамский канал продлит ограничения на судоходство минимум на 10 месяцев
На Панамском канале сохранят ограничения на судоходство минимум на десять месяцев, а, возможно, и на год. Их начали вводить в январе.

Из-за сильнейшей за 70 лет засухи канал сильно обмелел. Раньше за сутки по нему проходили 36-38 судов. Теперь пропускают 32. В результате много судов подолгу стоят в очереди.

[Илья Эспино, заместитель администратора Панамского канала]:
«Обычно в это время года мы не экономили воду, поскольку её было достаточно. <…> В мае или июне следующего года сезон дождей начнётся снова, если, конечно, ничего не помешает и не сохранится явление Эль-Ниньо».

Из-за ограничений некоторые владельцы судов перевозят грузы меньшего объёма или ищут альтернативные маршруты. Но затор у Панамского канала сохраняется. Причём в последнее время судов стало прибывать больше.

[Илья Эспино, заместитель администратора Панамского канала]:

«Скоро декабрь – праздники. На судах везут товары к Рождеству. Некоторые клиенты просят их пропустить, поскольку в Азии приближается зима, и спрос на энергоносители будет расти. Людей беспокоит логистика».

Канал соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантикой. Его максимальная пропускная способность – 48 судов в сутки. Из-за ограничений Панама потеряет от 100 до 150 миллионов долларов годового дохода.
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