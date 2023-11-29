Перемирие продлили: ХАМАС обменял больше заложников на заключённых

После того как временное прекращения огня между Израилем и ХАМАС продлили, группировка обменяла ещё двенадцать заложников..

После того как временное прекращения огня между Израилем и ХАМАС продлили, группировка обменяла ещё двенадцать заложников на 30 палестинских заключённых.

Израильские военные подтвердили, что в страну прибыло десять граждан Израиля и двое иностранцев. На этих кадрах можно увидеть передачу пленных ХАМАС Красному Кресту.

В целом перемирие продлили до шести дней. Есть надежда, что оно может стать ещё дольше.

Как сообщают источники, главы ЦРУ и израильской разведки Моссад встретились с премьер-министром Катара в Дохе. Они обсудили следующий этап потенциального соглашения. На встрече также присутствовали египетские официальные лица.

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Общее число заложников, которых ХАМАС обменял на пленных, по состоянию на вторник составило 81 человек. Среди них 60 израильтян. Все женщины и дети.

Воссоединения были трогательными и радостными для семей с обеих сторон. Другие же не знают о судьбе своих близких.

Офри Бибас призывает вернуть семью своего брата. В её числе – самый маленький заложник в руках ХАМАС – 10-месячный Кфир Бибас.

[Офри Бибас, родственница заложников]:«Моего единственного брата похитили 7 числа из дома в Нир Озе вместе со всей его семьёй: женой Шири и двумя мальчиками. Мы обращаемся к вам сегодня, потому что завтра – последний день текущего прекращения огня и действия сделки с Израилем по освобождению заложников, но они до сих пор не на свободе».

Израиль заявил, что готов продлить перемирие, если ХАМАС будет освобождать, по меньшей мере, по десять заложников в день.

Если прекращение огня утвердят, то скоро на свободе могут оказаться и некоторые израильские заложники-мужчины.

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