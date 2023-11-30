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Ещё 16 заложников ХАМАС обменяли на 30 заключённых

Ещё 16 заложников ХАМАС обменяли на 30 заключённых

16 заложников обменяли на 30 палестинских заключённых. Это произошло на шестой день перемирия между Израилем и..

Дата загрузки: 2023-11-30

Ещё 16 заложников ХАМАС обменяли на 30 заключённых
16 заложников обменяли на 30 палестинских заключённых. Это произошло на шестой день перемирия между Израилем и ХАМАС.

По словам чиновников, в группу гражданских лиц вошли десять израильтян, три женщины с российско-израильским и американо-израильским гражданством, а также граждане Таиланда.

Среди освобождённых заложников оказалась и 13-летняя Гали. Её бабушка говорит, что чувствует огромное облегчение.

[Камелия Хотер Ишай, бабушка 13-летней Гали]:

«Мне нужно снова учиться дышать, потому что я действительно не помню, как это делать. В тот момент, когда Гали вышла, я позвонила подруге и сказала ей, что не помню, как дышать. Она сказал мне, что нужно зажать нос, набрать воздуха в живот и медленно выдохнуть. Вот так, честно».

30 освобождённых палестинских заключённых – это 16 несовершеннолетних и 14 женщин. Их также радостно встречали дома.

Что касается тайских рабочих, то многие из них тоже не верят, что оказались в безопасности. Когда двое из последних освобождённых присоединились к 17, выпущенным ХАМАС ранее, то не могли сдержать эмоций. Вытирая слёзы, они твердили: «Мы выжили».

А родственники заложников, которые остаются в плену, говорят, что перемирие нужно продлевать до тех пор, пока не освободят всех остальных.

На этой пресс-конференции выступил отец израильско-американского солдата, который попал в заложники к ХАМАС.

[Руби Чен, отец израильско-американского заложника]:
«Мы призываем президента Байдена и международное сообщество сделать всё возможное, чтобы скорее освободить как можно больше заложников. Искоренение ХАМАС может подождать ещё один день, ещё один час. Сначала освободим заложников, затем разберёмся с ХАМАС».

В общей сложности в руках группировки было 240 заложников. Каждый день в течение шестидневного перемирия освобождали не менее десяти из них.
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